【專家之眼】直議突破島鏈獲取制海權之迷思

最近中共解放軍海軍山東艦航艦編隊與遼寧艦航艦編隊,同時在第一島鏈與第二島鏈間之海域現身,並且展開相關演訓活動。許多軍事名嘴紛紛針對此等軍事動態有所評論,普遍觀點都認為此為中國大陸經略海洋發展海軍實力重要里程碑;更有評論居然會無限上綱到極度誇大失實,認為美國海軍並未派遣航艦打擊群與共軍互別苗頭分庭抗禮,顯然此等態勢已經徹底扭轉印太地區戰略平衡,亦同時顛覆原有戰略環境架構,胡亂吹噓實在讓人感到啼笑皆非。

解放軍海軍將西太平洋兩條島鏈視為發展海軍戰力關鍵地理參考點,其實是源自曾任中共海軍司令員以及中央軍事委員會副主席劉華清將軍,在1982年親自撰寫《海軍海洋計畫藍本》時,在內文提到:「…到2010年為止,確立第一島鏈內的制海權,使其內海化,到2020年確保第二島鏈內的制海權,並且在2040年為止取得可以遏制美國海軍在太平洋及印度洋支配權的力量。…」而此段文字被許多研究中國大陸軍事發展與海權思維研究者多次轉述,因此各方都將此認定為解放軍建軍指導思想與原則,並引據作為檢視解放軍海軍發展進程重要參考指標。

但是當解放軍海軍活動範圍穿越島鏈或是進入島鏈間海域活動,眾多媒體與名嘴針對其動態進行報導與評論時,卻都忽視制海權( command of the sea)最重要本質不在於控制那個特定海域,而是在於面對政治對手與軍事敵手時,能夠掌握行動自由(freedom of action)並且貫徹本身政治意志。換言之,制海權所要制約對象不是那個特定海域,而是能夠威脅與挑戰爭取制海權者行動自由之敵對者。

依據傳統兵學基本定義,「積極制海(sea control)是指當本身希望能夠運用特定海域時,就能夠保證獲得在該海域之行動自由」;而「消極制海(sea denial)是指當敵手希望能夠運用特定海域時,就能夠阻止敵手在該海域之行動自由」。雖然積極制海並不討論敵手能否在相同海域獲得行動自由,但若是本身能夠獲得行動自由,敵手在該海域之行動自由自然就會受到約制。同樣消極制海在表面上亦未討論本身能否在相同海域獲得行動自由,但若是敵手行動自由會受到約制,自然本身就能夠獲得完全行動自由。

因此若再回頭審視劉華清在《海軍海洋計畫藍本》所提構想,明確期待「取得可以遏制美國海軍在太平洋及印度洋支配權的力量」,顯然就是傾向消極制海,而其所預見以及設定敵手自然就是美國海軍。但在承平時期潛在敵手並未實際攤牌,到底能否在特定海域獲得行動自由,或是阻止敵手獲得行動自由,誰都無法鐵口直斷。

未曾真正經過戰爭衝突檢驗,沒有人能夠在開戰前斷言勝負;當初大英帝國、蘇聯以及美國進軍阿富汗,都不相信敵國墳場那個魔咒,但卻都是灰頭土臉敗下陣來。越南從二次大戰後尋求獨立建國,經過多場衝突,成為全球唯一擊敗過三個聯合國常任理事國,並且順利貫徹本身政治意志之小國。同樣在海戰戰場上,亦未曾有那個軍事家能夠預見到日本帝國海軍能夠擊敗大清海軍以及俄羅斯帝國艦隊。

因此在承平時期,解放軍海軍航艦編隊能夠進入第一島鏈與第二島鏈間海域活動,並不保證當實際發生衝突後,解放軍艦艇穿越第一島鏈不會受到攔阻與攻擊,其行動自由不會受到威脅與挑戰。同樣在承平時期能在第一島鏈與第二島鏈間海域不受阻礙操兵訓練,亦未見得能夠保證在戰時能夠獲得行動自由。

最後還是要提醒,對於抱持突破島鏈就證明獲取制海權迷思者,其實應該認真思考,儘管西方戰略學者不斷引述劉華清前述論點,但若是查閱解放軍相關準則以及過去幾十年來政治高層對於軍隊建設所發布之政治文件,其實從未提到劉華清所提出之突破島鏈論。

假若認真利用中國大陸學術刊物與論文檢索系統,以島鏈作為關鍵字進行搜尋,其實亦應注意到解放軍學術刊物與著作,其實並未針對劉華清島鏈論積極研究。跟著西方戰略安全學界論調起舞,其實是透過歐美學者觀點所形成透鏡觀察解放軍海軍,吾人是否應該反思,這副西洋鏡到底可信不可信呢?