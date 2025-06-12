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金門城鎮韌性演習強調實兵實景 模擬戰時災難場景

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣今日下午舉辦「城鎮韌性演習」，圖為出動機器人到場救火。記者蔡家蓁／攝影
金門縣今日下午舉辦「城鎮韌性演習」，圖為出動機器人到場救火。記者蔡家蓁／攝影

金門縣今日下午舉辦「城鎮韌性（全民防衛動員）演習」，模擬中國軍艦封鎖與砲擊金門所導致的戰時情境，包括網路中斷、物資短缺、大量傷患與居民疏散等，全程以「實人、實地、實物、實作、實景」五實原則進行，此次演習由中央與地方共20餘單位、逾300人參與，展現軍政民整合應變能力。

演習假定戰時金門遭空襲與封鎖，運補中斷、民生資源匱乏。金門縣政府於金湖鎮瓊林里設置民生物資配售站，模擬平撫民眾情緒、發放物資流程，並接受中央考評，行政院政務委員季連成出了不少「隨堂考試」，點出不足之處並提出具體改進建議，讓參與演習的民眾相當緊張。

為演練無人機襲擊中華電信機房導致通訊中斷情境，金門消防局迅速派遣消防車與義消大隊滅火、救出受困人員。另模擬砲火攻擊造成大量民眾傷亡，金城衛生所與金門醫院合作實施檢傷分類與後送，由醫護人員與具專業背景的替代役備役人員協助緊急處置，重傷者由救護車送醫急救。

縣府社會處則於金門縣體育館設置災民收容站，提供醫療救護、收容安置、生活物資、膳食與婦幼照護等服務，並分區設點提升服務效率。演習最後由季連成進行總結講評，強調演練以無腳本、實景實作為核心，落實戰時應變準備。

季連成指出，這次演習已全面轉型為「城鎮韌性演習」，不同於過往的民安演習，重視實戰模擬，並涵蓋政府、軍隊、社會與民意四大韌性。他要求各單位在模擬戰爭狀況下發揮最大效能，強化地方自我防衛與持續運作能力。

不過他也坦言，此次演習仍有可改進空間，例如瓊林聚落配售站配置不足，建議增設據點，活用便利商店、投票所等空間，並建立「送物資到家」機制，以照顧長者與行動不便者。他也批評大量傷患救援未能完整演練分類、後送及擴充醫療區等環節，盼未來能強化相關科目。

季連成指出，金門現有約5000名志工，此次實際動員有限，呼籲應及早編組與安排訓練課程，提升實戰能力。他強調，從今年起預備替代役也可徵召參演，應與後備軍人並進，建立全民防衛體系。

此次中央考評團由政委蘇振綱、季連成、全動署長李定中率領，包括國防部、內政部、數發部、經濟部、教育部等共44人到場觀摩。

金門副縣長李文良表示，此次演習成效值得肯定，但也有多項需檢討改進，縣府將召開檢討會，擬定具體精進方案；他指出，「韌性」的核心是災後恢復能力，更重要的是事前預測與準備。他強調，只有大家團結一心，才能守護好金門。

金門副縣長李文良表示，此次演習成效值得肯定，但也有多項需檢討改進，縣府將召開檢討會，擬定具體精進方案。記者蔡家蓁／攝影
金門副縣長李文良表示，此次演習成效值得肯定，但也有多項需檢討改進，縣府將召開檢討會，擬定具體精進方案。記者蔡家蓁／攝影
在中華電信機房，演練無人機襲擊機房造成網路中斷與人員受困情境，演練過程還有備用微型衛星出動。記者蔡家蓁／攝影
在中華電信機房，演練無人機襲擊機房造成網路中斷與人員受困情境，演練過程還有備用微型衛星出動。記者蔡家蓁／攝影
金門縣今日下午舉辦「城鎮韌性演習」，圖為在金湖鎮瓊林里設置民生物資配售站，模擬平撫民眾情緒、發放物資流程，行政院政務委員季連成在現場出了不少「隨堂考試」，點出不足之處並提出具體改進建議。記者蔡家蓁／攝影
金門縣今日下午舉辦「城鎮韌性演習」，圖為在金湖鎮瓊林里設置民生物資配售站，模擬平撫民眾情緒、發放物資流程，行政院政務委員季連成在現場出了不少「隨堂考試」，點出不足之處並提出具體改進建議。記者蔡家蓁／攝影
金門縣今日下午舉辦「城鎮韌性演習」，行政院政務委員季連成疾言厲色點出不少演習的缺點，希望相關單位改善。記者蔡家蓁／攝影
金門縣今日下午舉辦「城鎮韌性演習」，行政院政務委員季連成疾言厲色點出不少演習的缺點，希望相關單位改善。記者蔡家蓁／攝影
金門縣今日下午舉辦「城鎮韌性演習」，圖為模擬中華電信機房遭受攻擊。記者蔡家蓁／攝影
金門縣今日下午舉辦「城鎮韌性演習」，圖為模擬中華電信機房遭受攻擊。記者蔡家蓁／攝影
金門縣今日下午舉辦「城鎮韌性演習」，圖為滅火與救出受困人員，演練相當逼真。記者蔡家蓁／攝影
金門縣今日下午舉辦「城鎮韌性演習」，圖為滅火與救出受困人員，演練相當逼真。記者蔡家蓁／攝影
此次演習演練戰時無人機襲擊中華電信機房造成網路中斷與人員受困情境，圖為受困人員送醫，演練過程專業且迅速。記者蔡家蓁／攝影
此次演習演練戰時無人機襲擊中華電信機房造成網路中斷與人員受困情境，圖為受困人員送醫，演練過程專業且迅速。記者蔡家蓁／攝影

金門 演習 民防

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