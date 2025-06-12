金門城鎮韌性演習強調實兵實景 模擬戰時災難場景

金門縣今日下午舉辦「城鎮韌性（全民防衛動員）演習」，模擬中國軍艦封鎖與砲擊金門所導致的戰時情境，包括網路中斷、物資短缺、大量傷患與居民疏散等，全程以「實人、實地、實物、實作、實景」五實原則進行，此次演習由中央與地方共20餘單位、逾300人參與，展現軍政民整合應變能力。

演習假定戰時金門遭空襲與封鎖，運補中斷、民生資源匱乏。金門縣政府於金湖鎮瓊林里設置民生物資配售站，模擬平撫民眾情緒、發放物資流程，並接受中央考評，行政院政務委員季連成出了不少「隨堂考試」，點出不足之處並提出具體改進建議，讓參與演習的民眾相當緊張。

為演練無人機襲擊中華電信機房導致通訊中斷情境，金門消防局迅速派遣消防車與義消大隊滅火、救出受困人員。另模擬砲火攻擊造成大量民眾傷亡，金城衛生所與金門醫院合作實施檢傷分類與後送，由醫護人員與具專業背景的替代役備役人員協助緊急處置，重傷者由救護車送醫急救。

縣府社會處則於金門縣體育館設置災民收容站，提供醫療救護、收容安置、生活物資、膳食與婦幼照護等服務，並分區設點提升服務效率。演習最後由季連成進行總結講評，強調演練以無腳本、實景實作為核心，落實戰時應變準備。

季連成指出，這次演習已全面轉型為「城鎮韌性演習」，不同於過往的民安演習，重視實戰模擬，並涵蓋政府、軍隊、社會與民意四大韌性。他要求各單位在模擬戰爭狀況下發揮最大效能，強化地方自我防衛與持續運作能力。

不過他也坦言，此次演習仍有可改進空間，例如瓊林聚落配售站配置不足，建議增設據點，活用便利商店、投票所等空間，並建立「送物資到家」機制，以照顧長者與行動不便者。他也批評大量傷患救援未能完整演練分類、後送及擴充醫療區等環節，盼未來能強化相關科目。

季連成指出，金門現有約5000名志工，此次實際動員有限，呼籲應及早編組與安排訓練課程，提升實戰能力。他強調，從今年起預備替代役也可徵召參演，應與後備軍人並進，建立全民防衛體系。

此次中央考評團由政委蘇振綱、季連成、全動署長李定中率領，包括國防部、內政部、數發部、經濟部、教育部等共44人到場觀摩。