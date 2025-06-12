提案修法遭指矮主權？陳永康：金馬水域早已解除軍管

國民黨立委陳永康領銜提案修法，將金馬外島禁限制水域的劃設由國防部改為海委會主管，引發多個罷團指控是矮化我方主權、要將兩岸「內戰化」。陳永康表示，金馬水域早已解除軍管，管理也已逐步移交海巡署，禁限制水域劃設仍由國防部掌管，不是很奇怪？他指出，兩岸法理上尚未結束內戰狀態 ，尋求外援天經地義，無須刻意曲解。

陳永康領銜提案修改兩岸人民關係條例第29條，將金馬外島禁止、限制水域的公告由國防部改為海委會主管，引發經民連與多個罷團指控是意圖形塑「台灣問題是中國內政問題」的框架，是「把台海雙邊定位為內戰關係」。

陳永康辦公室指出，兩岸自1949年因內戰而形成分治以來，雙方政府從未透過正式法律形式協議或宣布終止內戰狀態，因此將台海雙邊定位為內戰關係，法理上毫無疑義。然而，跳躍式地指「將兩岸定位為內戰關係，阻止國際援台」的邏輯根本無法成立。

陳永康辦公室強調，既然仍未脫離內戰狀態，則我方向國際友我國家尋求任何形式的援台，顯然天經地義。事實上，陳永康在軍職期間，已經完成許多「促成國際援台」的重大任務，如今雖然已卸下軍職，仍於任何可發揮其影響力的場合，爭取國際援台。外界的指控在邏輯上或事實上都經不起考驗。

陳永康辦公室進一步指出，立法院於民國89年1月通過「海岸巡防法」，政府對於金馬與大陸之間海域的管理，便已朝解除軍管、恢復平時海洋事務管理的方向進行，在組織部署上，也從國防部逐漸轉移到海委會(海巡署)。既然業管已移交海委會海巡署，其業管的禁限制水域劃設仍由國防部掌管，不是很奇怪？

至於外界指稱修法將使外島水域之司法法行政及協議事項，可規避兩岸條例第5條之3政治議題協議之適用，陳永康強調，修正條文明定外島水域之協議，依兩岸條例第4條至第5條之2辦理，也就是目前運作中的「海基會-陸委會-行政院」層層節制模式，所謂「外島可以不經民主程序，直接與對岸進行政治協議」不知要如何發生？

陳永康強調，政府施政本是一體，基於專業職權設官分治，都是具體實施主權的作為，所謂「降低國防部在相關事務決策地位」之說不但根本不成立，更是不尊重行政院的規畫權力，就算國防部和海委會都無法同意這種「甲部會高於乙部會」的說法。

他強調，這項修法是處理「兩岸問題」，不是「台灣問題」，也不是「中國內政問題」，無須刻意曲解。