國軍加薪買房比勞工爽 為何不簽志願役？網揭內情推從軍2方向

立法院10日三讀通過「軍人待遇條例」及「國軍退除役官兵輔導條例」修正案，明定國軍官兵志願役加給增至每個月3萬元。對此，有人提到若高中畢業從軍，人生資產有機會比普通勞工多出1800萬元，質疑為何不簽志願役？一位鄉民揭部隊文化，坦言若要走軍職只推薦2大方向，否則「寧可賠錢也要退伍」。

一名網友在PTT以「軍人買房比勞工爽超多？」為題發文，原PO提到，若高中畢業後當上軍官，20年軍旅生涯薪資約1200萬至1500萬元，可以投資一間600萬元房產。若以少校身分退伍，月退俸至少5萬元，假設領到80歲可有2400萬元的退休金，以及一間價值可能漲到1200萬元的房產。

原PO接著表示，假設普通勞工月薪約3萬7000元，工作40年約可獲得1776萬元，月退俸約3萬5000元，假設65歲退休後活到80歲可拿到630萬元。此外，普通勞工人生中購買一間400萬元房產，最後可能漲為價值800萬元，普通勞工人生總資產，粗估可能比軍官退伍的人短少1800萬元，讓原PO納悶「請問一般人為啥不簽下去呢？」

對此，有網友對原PO觀點不盡認同，回文直言「是沒當過兵嗎？」他指出軍人沒有勞基法保障，在部隊當中就是全程待命，即使睡覺途中也一樣，若遇到問題就必須立刻處理。雖然立院三讀軍人加薪案，帳面上來看職業軍人加薪，「這薪水多是建立在24小時的工時上，工時是一般勞工的三倍，請問薪水有三倍嗎？」

不過若仍想從軍報國，這名網友指出軍職最好選擇只有2條路，其中之一是文職，例如國防部、空軍總部、海軍總部等，至少環境比其他單位好；另外一條路則是生產單位如202廠，至少薪水比其他部隊優渥。

若是國軍其餘部隊，這名網友認為有些單位環境封閉、講究倫理輩分，「白天做一堆沒營養的事，晚上還要站哨，工作性質沒累積性，前途茫茫」，讓他直呼「寧可賠錢也要退伍」。