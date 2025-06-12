M1A2T戰車拚下半年成軍 下周起展開實彈射擊

美國售台108輛M1A2T「艾布蘭」戰車，首批38輛於去年底運回台灣後，緊鑼密鼓展開換裝訓練，根據陸軍司令部發布的最新射擊通報，6月16日起到7月中旬，將在新豐坑子口靶場展開密集實彈射擊訓練。另一方面，首支M1A2T部隊預計下半年成軍，軍方已在規畫成軍典禮。

根據射擊通報，新豐坑子口靶場的「地面武器射擊」，靶區範圍在坡頭漁港及南寮漁港之間海域，危險區域最小半徑為3浬，最大彈道高度為2000呎以下。另一方面，據指出除了M1A2T戰車成軍訓練外，委託中科院進行的M60A3戰車射控、砲控及觀瞄系統提升計畫，也將進行火砲日夜間射擊驗證。

同時，首支M1A2T部隊預計下半年舉行成軍典禮，據了解，軍方對於成軍典禮已有規畫，除將邀請歷任國防部首長丶一級上將戰略顧問及歷任裝訓部指揮官參盛會，也將邀請多位美方代表來台與會；同時不排除邀請美國名將艾布蘭將軍的後人來台。M1系列戰車以美國陸軍二戰期間著名裝甲兵指揮官克雷頓．艾布蘭將軍命名；其三子羅伯特．艾布蘭上將曾在今年來台擔任漢光41號演習兵推的顧問。

國軍共計向美採購108輛M1A2T戰車，除去年底運交的38輛外，據傳第二批42輛將在本月底前運抵台灣，最後一批28輛則預計明年第一季可完成交付。同案採購的M1070重型拖車頭及M1000五軸拖車，近期也被軍事迷目擊載運M1A2T戰車在湖口新豐間移動。