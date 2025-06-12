台海兵推共艦入領海我按兵不動？李文忠：東沙被占時已開戰

台北政經學院基金會等單位舉行2025台海防衛兵推，國防安全研究院前執行長李文忠觀演後表示，媒體報導兵推裡國軍面對共軍攻勢始終按兵不動，其實有所誤解。兵推推演到解放軍攻占東沙群島、擊沈我二艘軍艦、並攻擊本島重要軍事設施，國軍決定反擊時，兩岸即已開戰。

面對兵推裡共軍攻占澎湖，李文忠建議，將澎防部交由海軍陸戰隊接管，並派駐陸戰旅取代陸軍，其兵種特性、戰力、戰具更適合外島防禦。

李文忠表示，兵推值得稱許的有二：一從實際出發，不美化、不預設立場；二超越黨派。目的在核實檢驗國軍防衛戰略、建軍規劃和作戰概念。

李文忠認為，兵推頗有可取之處：一指出我對外通訊、關鍵設施防護及糧食、能源，供給十分脆弱，如何改善？二則點出直升機空降、機降是兩棲登陸以外重要的進犯手段；也點出解放軍可能優先攻占澎湖，做為軍艦、戰機的前進基地，有利於空降、機降作業的開展，如何應處？

但李文忠也表示，兵推也有若干有待探討處。一是不對稱及創新包括無人載具是未來作戰重中之重，但國軍及解放軍兵力預估表以現有武器及預期2030年前所能獲得武器，未能充份考慮未來戰爭的樣貌。

二則是緒戰之初，美軍可能不會介入台海當面的作戰、不可能主動攻擊中國沿海及內地。國軍如何對抗當面之敵？是否具備重層拒止的能力，能撐多久？再則國軍是否具備對中國沿海及當面關鍵軍經要地打擊能力以遲滯敵節奏？

第三點則是想定解放軍以兩棲、空降奪取我東部，著眼點在我東部兵力薄弱。但這不符實際，因為台灣兩側宮古與巴士海峽，可預期美軍在日本、菲律賓後勤支援下，解放軍不易越雷池一步。

第四點，解放軍以飛彈、飛機、無人機全面進犯後的場景及如後續兩棲、空降場景均推演不多。

李文忠並指出，關於媒體報導國軍一直按兵不動有誤解。經查在兵推動次1中，解放軍軍艦越過我12海里領海、且以漁船、海警船、軍艦聯合編隊衝撞我海巡船，國軍考慮不挑釁引戰，尚在情理之中。但到動次3解放軍攻占東沙群島、擊沈我二艘軍艦、並攻擊本島重要軍事設施，國軍決定反擊，兩岸即已開戰。

李文忠表示，此舉衍生出來第一擊的問題，也就是我「自衛反擊權」。按目前權在國防部長，並已授權緊急時可由作戰區指揮官決定。從民主憲政的角度來看，第一擊決定權應該在民選總統也就是三軍統帥手上，必要時可授權聯合作戰指揮官參謀總長，在戰爭已不可避免時得授權作戰區指揮官。

李文忠要重述美軍前太平洋司令BIair昨天講的話：「美國介入的可能性取決於二大因素：一、衝突爆發的起因。二、台灣自身的防衛意志與能力。」他呼籲國人應再三思索這項說法。