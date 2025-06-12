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國防部雙語政策會議 柏鴻輝：避免仰賴傳譯降低風險

中央社／ 台北12日電

為配合國家雙語政策，強化國軍官兵語文能力，國防部昨天召開「雙語政策指導組」第14次會議，針對語文教育規劃、實務應用推動情形進行檢討與討論；國防部副部長柏鴻輝強調，國軍應避免仰賴傳譯，降低即時作戰溝通風險。

軍聞社報導，國防部昨天由柏鴻輝主持，於博愛營區召開「雙語政策指導組」第14次會議，召集國防部各聯參、軍種司令部及各業管單位，針對前次會議指示事項辦理情形進行報告，並由海軍反潛航空指揮部及陸軍關渡地區指揮部官兵，分享雙語推動經驗。

柏鴻輝強調，國軍應避免仰賴傳譯，降低即時作戰溝通風險；在語文教育方面，應從教育根本改革，貼合未來官兵實務所需，包括艦機接裝、軍事交流等等情境，皆須具備即時且精準的語文運用能力。

柏鴻輝說明，軍事互通性是現代聯合作戰的核心，而語言能力是互通性的基礎，他以歐盟為例，即便成員國語言多元，仍以英文作為共通的語言，並設立語文學校協助訓練，建立跨國協同作戰能力。

柏鴻輝也提及，AI技術在語言教育上的應用潛力，希望在未來，國防部能為官兵引進AI語言學習平台，推動「無人教室」概念，讓官兵可隨時隨地透過AI進行語文訓練，提高學習動機與實用效益。

柏鴻輝認為，國軍在歷次軍售案中，應善加利用外籍顧問的對談機會，強化官兵英文實務應對能力。並呼籲官兵面對語文挑戰，要有「直球對決」的勇氣，突破自己的心理障礙，而提升語文能力不僅關係部隊戰力，更攸關國際能見度與國防現代化發展。

語言 國防部 國軍

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