提案修法被指「兩岸內戰化」矮主權 藍委駁斥：不符現實
國民黨立委提案修法「兩岸人民關係條例第29條」，將禁限制水域公告從國防部改由海洋委員會公告，卻遭批是將兩岸「內戰化」，矮化我國主權。國民黨立委翁曉玲今反駁相關說法不符現實，現實面是禁限制水域已由海委會監管。國民黨立委陳玉珍也出面駁斥。
經民連召集人賴中強稱，國民黨立委提兩岸人民關係條例第29條修正草案，外離島禁止、限制水域由海洋委員會公告，及其司法行政事項及兩岸協議事項依現行兩岸條例辦理，涉及矮化主權、逃避國會監督。
翁曉玲說，這是陳永康提案，她和其他的委員是連署人。陳永康當時提案的是「兩岸人民關係條例第29條」修法草案，其實只是希望能夠將禁限制水域，由哪個機關公告，回歸到現實面處理。在現行條文，有關兩岸禁限制水域的公告，是由國防部公告。
翁曉玲表示，長期以來，現在禁限制水域、區域基本上都是由海委會負責管理監督，現在不過就是將禁限制水域的公告改由海委會來公告，這符合監理現狀，無涉於主權問題或矮化主權。經民連說法不符合現實。
陳玉珍批，賴中強不懂軍事，只會危言聳聽。國防部早就說過，在2020年1月的國防研究院的報告，就說金馬外島因為救援困難，所以要獨立作戰，日前剛結束的兵推也是這樣說。在金馬的地方，在跟中共重疊水域的部分，用海巡等於是第二海軍來巡守，對整個安全也避免產生第一擊的誤判，其實這樣是比較安全的，也是對金馬離島、外島的安全較可保障的。
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