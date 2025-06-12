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10共機、7共艦出海擾台 國軍監控應處

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部統計，從昨日清晨到今日清晨為止，共計偵獲共機10架次，共艦7艘在台海周邊活動，其中有8架次共機曾跨越海峽中線進入我北部及西南空域活動。圖／國防部提供
國防部統計，從昨日清晨到今日清晨為止，共計偵獲共機10架次，共艦7艘在台海周邊活動，其中有8架次共機曾跨越海峽中線進入我北部及西南空域活動。圖／國防部提供

國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6時為止，共計偵獲共機10架次、共艦7艘持續出海擾台。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

國防部統計，從昨（11）日清晨到今（12）日清晨6時為止，共計偵獲共機10架次，共艦7艘在台海周邊活動，其中有8架次共機曾跨越海峽中線進入我北部及西南空域活動。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天清晨6時35分到晚間8時40分為止，發現中共戰鬥機、無人機計5架次在台海中線沿線活動，其中3架次曾逾越中線進入我北部空域及西南空域，並沿我西南24浬外應變區抵我防空識別區南界。

同時，昨日下午1時到2時，發現共軍戰鬥機及轟炸機5架次進入我西南空域活動。

飛彈 國防部 台海

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