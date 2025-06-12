10共機、7共艦出海擾台 國軍監控應處
國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6時為止，共計偵獲共機10架次、共艦7艘持續出海擾台。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。
國防部統計，從昨（11）日清晨到今（12）日清晨6時為止，共計偵獲共機10架次，共艦7艘在台海周邊活動，其中有8架次共機曾跨越海峽中線進入我北部及西南空域活動。
根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天清晨6時35分到晚間8時40分為止，發現中共戰鬥機、無人機計5架次在台海中線沿線活動，其中3架次曾逾越中線進入我北部空域及西南空域，並沿我西南24浬外應變區抵我防空識別區南界。
同時，昨日下午1時到2時，發現共軍戰鬥機及轟炸機5架次進入我西南空域活動。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言