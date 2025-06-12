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國台辦：台資通電軍重點監管 顧立雄：強化身分隱匿跟掩護措施
大陸公安上周通緝我資通電軍廿名人員，並祭出懸賞，陸委會當時強調，若民眾配合中共，即有國安法問題。不過，大陸國台辦昨日進一步宣布，陸方將繼續依法採取有效措施一追到底，絕不輕縱，措施包含「將資通電軍所有人員納入重點監管範圍」。
國防部長顧立雄表示，我方已經強化身分隱匿跟掩護措施，這個月底會完成相關具體做法與化名作業系統。
對於陸方掌握廿名我資通電軍幹部的照片等個資，資通電軍指揮部參謀長周文昨天在立法院答詢說，這些都是舊的網路資料拼湊，其中三分之二人員已經退伍，中共公布的應是過去臉書上的個人資訊，去年都已經移除。
立委質疑，資通電軍已納入情工法多年，為什麼過去未啟動保護機制？拖到現在才要開始研議化名制度？顧立雄說，國軍記取中共會做相關網路蒐羅，以及了解情工法的適用，所以現在採取「別名措施跟內部管控相關作為」。
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