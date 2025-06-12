聽新聞
0:00 / 0:00
3結構性經濟因素 美智庫：中共難承受攻台後果
華府智庫昆西國家事務研究所十一日發表題為「中國無法承擔攻打台灣的三個原因」專文指出，三個非軍事條件使中共難以承受攻打或封鎖台灣後果，只要台灣不走向正式獨立並維持豪豬式防禦姿態，結構性經濟因素就會讓北京選擇維持區域經濟穩定。
該文指出，台灣在全球半導體產業的關鍵地位、台灣海峽與呂宋海峽的航運要衝，以及中國大陸經濟情勢欠佳，這三個非軍事條件讓台灣成為北京的棘手目標。中共政權正當性很大程度建立在強大的經濟，入侵或鎖台的經濟衝擊，足以動搖北京權力根基。
除了台灣台積電在半導體業的重要性，台灣與呂宋海峽是全球航運要衝，二○二二年台灣港口處理五八六○億美元貿易，台灣海峽貨運通行總額達二點四五兆美元。對台動武將嚴重干擾國際貿易。
雖然航線可改道，但大陸若攻台，自身港口與海運基礎設施也會受創。地緣政治上，共軍若封鎖海峽，將損及全球南方與金磚國家利益，引發外交反彈，影響北京擴大全球影響力布局。
大陸目前經濟狀況並非強健，受制於房地產危機後續效應、內需消費疲弱以及貿易戰所帶來的不確定性。
只要台灣繼續將自身塑造成一個「高風險、低收益」的攻擊目標，善用其周邊經濟結構優勢，就能大致上維持「不可觸碰」狀態。若再配合軍事戰略，例如成為「豪豬型國家」，採用反介入／區域拒止戰略，大量部署反艦飛彈、水雷與防空系統，則能進一步強化嚇阻。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言