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3結構性經濟因素 美智庫：中共難承受攻台後果

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導

華府智庫昆西國家事務研究所十一日發表題為「中國無法承擔攻打台灣的三個原因」專文指出，三個非軍事條件使中共難以承受攻打或封鎖台灣後果，只要台灣不走向正式獨立並維持豪豬式防禦姿態，結構性經濟因素就會讓北京選擇維持區域經濟穩定。

該文指出，台灣在全球半導體產業的關鍵地位、台灣海峽與呂宋海峽的航運要衝，以及中國大陸經濟情勢欠佳，這三個非軍事條件讓台灣成為北京的棘手目標。中共政權正當性很大程度建立在強大的經濟，入侵或鎖台的經濟衝擊，足以動搖北京權力根基。

除了台灣台積電在半導體業的重要性，台灣與呂宋海峽是全球航運要衝，二○二二年台灣港口處理五八六○億美元貿易，台灣海峽貨運通行總額達二點四五兆美元。對台動武將嚴重干擾國際貿易。

雖然航線可改道，但大陸若攻台，自身港口與海運基礎設施也會受創。地緣政治上，共軍若封鎖海峽，將損及全球南方與金磚國家利益，引發外交反彈，影響北京擴大全球影響力布局。

大陸目前經濟狀況並非強健，受制於房地產危機後續效應、內需消費疲弱以及貿易戰所帶來的不確定性。

只要台灣繼續將自身塑造成一個「高風險、低收益」的攻擊目標，善用其周邊經濟結構優勢，就能大致上維持「不可觸碰」狀態。若再配合軍事戰略，例如成為「豪豬型國家」，採用反介入／區域拒止戰略，大量部署反艦飛彈、水雷與防空系統，則能進一步強化嚇阻。

台海 侵台

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