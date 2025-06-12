觀察站／兵推是模擬考 凸顯台海危機意識

兵推是軍事演習或模擬的一種方式，透過模擬實際戰爭情境，進行決策測試與戰術戰略演練。但最後結果不完全代表實際情況，而是訓練與教育的重要環結。

漢光演習的「電腦輔助指揮所演習」，使用美軍制式的ＪＴＬＳ兵棋。需要上百人力與超級電腦，不眠不休打上一兩個星期，也不代表未來台海戰爭爆發，就會呈現同樣結果。因為戰爭中的變數實在多到無法窮舉，更包括更多無法量化的因素。

民間智庫兵推也會有同樣的困境，而且更缺國家級兵推的人力、物力，但各種狀況的想定，從戰略或「作戰」（operation）層級，可能與軍方思維有所差異，但這也是實際戰爭中，可能面對的軍事對峙外，還有諸多政治上的考量。

因此，兵推參演者與外界群眾，都須體會：兵推的真正價值是腦力激盪，是磨練成員遭遇預想外情況時的反應，至於最後是否有明確的勝負結局，反而是最不重要的部分。

進一步說，兵推只是「模擬考」，而非一試定終身的「聯考」，因此必須從嚴從難，才能給參與者更強的磨練。甚至也可以凸顯危機意識，迫使上位者或社會大眾，給予更多重視。

反之，把兵推結果誤認為等於戰爭輸贏，極可能為粉飾太平刻意放水，如此兵推只會造成反效果。戰史上最有名例子，當屬二次大戰的中途島戰役。日本海軍自認必勝，戰前兵推卻意外損失不輕，聯合艦隊參謀長宇垣纏立刻介入，下令轉敗為勝。結果事實比兵推更慘，四艘航艦全被擊沉，從此一蹶不振，直到投降。

另一點值得注意的是，此次參與兵推的退伍將校，就是幾年前參加漢光演習的同一群人。如果在民間兵推中，「紅軍」可將「藍軍」打得備受威脅，先前官方兵推中，卻往往呈現不一樣的結果。那麼國軍就須嚴肅探討，是否已陷入與當年日本帝國海軍同樣的危險迷思？