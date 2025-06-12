台海兵推 「中共組」離島當中繼基地 攻占宜花東

台北政經學院基金會和平安全中心舉辦二○二五台海防衛兵推，在兩天的推演中，「中共組」並未如近年一般想像，直接攻擊台北，而是奪取台灣周邊的離島，建立中繼基地，部署飛彈、無人機，並作為下一階段入侵的出發點。最後在直升機、傘降、兩棲等兵力聯合之下，奪取澎湖、恆春半島，隨即攻占東部宜花東三縣。

台北政經學院基金會董事長黃煌雄在兵推後記者會表示，先前有人質疑兵推有無顏色？會不會「蓋牌」？事實證明都不是問題。

媒體提問，從兵推結果代表中共將可成功奪台，但贏得很辛苦？中共組成員之一的陸軍前副司令王紹華解釋，既然是兵推，所有想定都要模擬，可能會刻意提升難度，但推演結果並不作為輸贏參考，而是作為政府爾後面臨類似危機，處置方向可更周延，更能確保國家安全。

中共組採取的步驟是「襲擾、脅迫、懲罰、進犯」，第一階段先以公務艦船侵入十二海里領海，製造灰色地帶威脅。第二階段派出三個航艦戰鬥群，在南海與一二島鏈間舉行演習；同時間海警實施攔檢，強迫載運天然氣或美國輸台軍備的輪船駛向大陸。第三階段先奪取東沙，並以遠程火力攻擊機場與能源、觀通設施，搭配網路攻擊金融。

第四階段的入侵戰，共軍並未攻擊台灣北部，而是先利用貨櫃輪搭載直升機，拿下台灣周邊防禦薄弱的離島，隨即利用島上機場，作為下一步行動的基地。包括以七美、望安攻擊澎湖，以綠島、蘭嶼攻擊台東；東北外海的彭佳嶼則部署飛彈，協助奪取制空、制海。

共軍兩棲艦隊從福建東山島、浙江寧波、廣東湛江等地出發，搭配先前已在南海的山東號航艦，以兩棲登陸與機降，搭配傘兵空降，對宜蘭、花蓮、台東等三地發起攻擊，隨即利用花蓮、蘇澳港、豐年機場等地實施行政下卸，大量運入後續部隊與裝備。台灣組則下令，封堵雪山隧道與北宜公路，以免共軍直入台北。