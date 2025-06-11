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國台辦嗆重點監管 資通電軍反擊「無拘束力」：絕不會受影響

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
大陸當局宣布將把我資通電軍所有人員納入重點監管範圍。資通電軍指揮部表示，其法律對我國人民亦無實質拘束力。資通電軍官兵的士氣，絕不會受其影響。圖／本報資料照
大陸當局宣布將把我資通電軍所有人員納入重點監管範圍。資通電軍指揮部表示，其法律對我國人民亦無實質拘束力。資通電軍官兵的士氣，絕不會受其影響。圖／本報資料照

大陸當局今天宣布將把我資通電軍所有人員納入重點監管範圍。資通電軍指揮部晚間表示，中共未經查證，公布我國人民個資並指控犯罪，已違反世界人權宣言所保障之司法人權，其法律對我國人民亦無實質拘束力。資通電軍官兵的士氣，絕不會受其影響。

中國大陸公安單位日前公布20名資通電軍幹部，指控為涉嫌參與實施網路攻擊的民進黨當局駭客，並且發布懸賞。大陸國台辦今天更進一步揚言，將繼續依法採取有效措施一追到底，將資通電軍所有人員納入重點監管範圍。

資通電軍指揮部晚間表示，中共近期持續以虛構網駭事件，歪曲事實對我國人民執行「跨境懸賞」，此種未經查證，透過公布我國人民照片、個資，進而指控犯罪之行為，已違反世界人權宣言所保障之司法人權。

資通電軍強調，依據中華民國憲法，中共對台灣不具有司法管轄權，其法律對我國人民亦無實質拘束力。中共引用其內國法規，系統性操作輿論，意圖型塑長臂管轄、打擊我軍士氣。資通電軍官兵絕不會受其影響，將持續確保國家安全。

資通電軍 人權 中共

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