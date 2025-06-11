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陸軍樂隊音樂會 呈現精湛演奏與軍人氣勢

中央社／ 台北11日電
陸軍樂隊11日舉行「陸軍樂隊民國114年訓練成果發表會－大漢天聲音樂會」。陸軍司令部提供／中央社
陸軍樂隊11日舉行「陸軍樂隊民國114年訓練成果發表會－大漢天聲音樂會」。陸軍司令部提供／中央社

陸軍司令部今天在高雄衛武營國家藝術文化中心舉辦「陸軍樂隊民國114年訓練成果發表會－大漢天聲音樂會」。陸軍指出，陸軍樂隊結合精湛演奏與軍人氣勢，展現官兵勤訓精練成果與軍中藝文實力。

陸軍司令部今天表示，音樂會為陸軍樂隊年度成果發表重要舞台，廣邀各方嘉賓及民眾共襄盛舉，開場曲目為原創作品「日昇山嵐－阿里山」，由陸軍樂隊中士李錚治創作，以細膩筆觸描繪山林晨曦與雲嵐景致，透過管樂層層推進與情緒堆疊，傳遞軍人內斂情感與對土地的連結，營造莊嚴且富詩意的聽覺氛圍。

此外，音樂會也邀請教授侯宇彪與陸軍樂隊隊長簡子翔少校等人輪番指揮，演繹多元曲目，體現樂隊演奏整合能力與分工協作專業精神。

陸軍指出，除了振奮人心的歌曲外，壓軸安可曲「陸軍尚勇」中，改編自應援曲「台灣尚勇」，以飽滿音牆與昂揚節奏重現勝利氛圍，展現多元曲風與軍樂特色，彰顯軍民情感連結與國軍「允文允武」文化實力。

簡子翔表示，未來陸軍樂隊將持續精進，透過音樂傳遞軍人信仰與情感，深化社會對軍旅生活的理解與認同，「大漢天聲」不僅是一場音樂會，更是一段軍民共譜的文化記憶。

音樂會 陸軍 軍人

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