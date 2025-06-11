若台海爆衝突 美軍助台機率高？美退役上將揭取決2因素

針對台海爆發衝突美國是否會協助台灣，前美軍太平洋司令布萊爾今天表示，將取決於衝突如何爆發以及台灣人民是否有意願為自己而戰，當台灣自我防衛的能力與意願不斷增強，代表美國愈有可能提供幫助。

台北政經學院基金會、和平與安全中心、中華戰略暨兵棋研究協會10至11日共同主辦「台海防衛兵推」，邀請前美軍參謀首長聯席會議主席、退役上將穆倫（Michael Mullen）、布萊爾（Dennis Blair）、前日本自衛隊統合幕僚長岩崎茂等4位美日退役將領來台參與，台美日共計9位退役上將、8位退役中將參與兵推，以2030年中國對台動武為想定時間點進行推演，今天下午舉行國際記者會。

布萊爾表示，美國「台灣關係法」明定美國要向台灣提供防衛物資，使台灣具有足夠的防衛能力，但台灣關係法不像是共同防衛條約或美日安保條約，沒有規定美國會自動軍事協助台灣。

布萊爾說明，美國總統和美國國會在台灣面臨中國侵略時，是否會軍事介入將取決於兩個因素，第一個因素是衝突將如何爆發，美國不支持台灣對中國採取挑釁行動，歷任美國總統都明確表示不支持台灣獨立，因此上述的情況發生引發台海衝突，將導致美國軍事介入的可能性降低。

對於第二個因素，布萊爾表示，取決於台灣是否有能力、意願為自己而戰，台灣政府是否有意願派遣台灣的青年男女為保衛自己國家而戰，這將會影響美國是否軍事介入，而這20年來他見證了台灣在自我防衛、抵禦中國的能力與意願不斷增強且非常積極，這意味著美國在當前的情況下，更有可能對台灣提供軍事援助。

布萊爾表示，當然對於美國、台灣政府與台灣人民而言，現在的目標就是遏止、預防中國任何形式對台灣的侵略，且具備有足夠的防衛能力，向中國表明如果發生侵略行為，台灣將會戰鬥阻止中國侵略。

前參謀總長、和平與安全中心執行長李喜明表示，此次擔任「美國組」的美國退役將領在兵棋推演時，都是促使美國軍事介入台海衝突，而他過去曾提到，促使美國願意出兵台海、願意犧牲美國年輕人生命的前提，是台灣人具備強烈自我防衛意志，當台灣沒有防衛意志卻希望美國軍事介入，「是完全沒有道理的期待」，所以美國強調的是台灣自己的防衛意志。

前陸軍司令、退役陸軍上將胡鎮埔說明，國防是為了國家生存發展，台灣必須要有國防，一定要有堅強的國軍，目前社會已有建軍備戰、戰力準備的氛圍，同時政府也在推動全社會防衛韌性，維持戰時社會正常運作的能力，因為台海防衛作戰就是全民防衛作戰，涉及全體2300萬台灣人民。