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內政部：無論雙重國籍或僑民 役齡男子皆有服役義務

中央社／ 台北11日電
服兵役示意圖。圖／本報資料照片
服兵役示意圖。圖／本報資料照片

媒體報導，旺旺集團總經理蔡旺庭利用僑民身分，至今未當兵。內政部則表示，服兵役是憲法明文規定的國民義務，無論是否具有雙重國籍或僑民身分，年滿18歲至36歲的役齡男子，皆有服兵役義務。

鏡週刊今天報導，旺旺集團總經理蔡旺庭等人利用「役齡前移居國外的僑民役男」身分，至今未服兵役。內政部今天透過新聞稿指出，媒體報導某財團第二代利用僑民身分迄未服役，但服兵役是憲法明文的國民義務，無論是否具有雙重國籍或僑民身分，年滿18歲至36歲的役齡男子，皆有服兵役義務。

內政部表示，已依兵役法規定，針對役男建立役籍資料管理制度，且持續專案列管具有僑民身分的役男，並會依據歸化中華民國國籍者及歸國僑民服役辦法，清查是否有回國後屆滿1年或曾有2年每年累積居住逾183日情形，於居住期間屆滿、喪失僑民身分或自願提前接受徵處時，依法辦理徵兵處理。

內政部強調，未來將會同相關機關及地方政府持續辦理類似未服兵役役男的清查作業，特別是具有中國身分喪失中華民國戶籍的役男，仍須依照兩岸人民關係條例規定，完成兵役義務。

內政部說，任何不符合規定長期滯留國外、未履行兵役義務役男，依役男出境處理辦法第13條，將催告返國接受徵兵處理，仍不返國者，則依妨害兵役治罪條例移送司法機關偵辦，請民眾勿存僥倖心態。

役男 兵役 內政部

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