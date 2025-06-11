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顧立雄：下半年將提特別預算 聚焦不對稱戰力建構

中央社／ 台北11日電
國防部長顧立雄。記者蘇健忠／攝影
國防部長顧立雄。記者蘇健忠／攝影

為強化防衛戰力，國防部自民國111至115年編列新台幣2369億5000萬餘元特別預算執行「海空戰力提升計畫採購案」。國防部長顧立雄今天表示，下半年將提出特別預算以強化不對稱戰力建構，而無人載具是其中重要一環。

立法院外交及國防委員會上午邀請國防部報告「海空戰力提升計畫採購進度及執行成效」，並備質詢；處理院會交付114年度中央政府總預算決議，國防部主管預算凍結案等70案。

民進黨立委李坤城質詢時關切，國防部「海空戰力提升計畫採購案」未來調整方向為何。

國防部長顧立雄答詢時表示，國防部下半年會提出的特別預算，主要聚焦不對稱戰力與防衛韌性，無人機、無人艇等無人載具是其中重要一環，另包括指管系統等措施。

顧立雄進一步說明，不對稱戰力有機動、存活率高、致命、低成本等基本共同定義，國防部會進行規劃，建構足夠所需量能。

顧立雄說，國防部在執行海空戰力特別預算後，會繼續強化對稱戰力建構，國防部在進行整體檢討之後，下半年會提出特別預算，由於預算規模尚未最終定案，內容稍微保留。

顧立雄 民進黨 李坤城 國防部

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