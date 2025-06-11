快訊

富商老公陳榮煉入獄 安以軒欲動用「尪1.9億帳戶」遭法院駁回

日職／孫易磊抹消登錄下二軍 一軍台將人數暫歸零

謝謝Google爸爸！Android 16讓Pixel手機獨享6大新功能 聯絡人、修圖升級一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

影／陸軍屏東重砲射擊 155榴砲高射界齊發場面震撼

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
國軍第四作戰區四三砲指部今天起連續兩天在屏東楓港北陣地進行「天雷操演」重砲保養射擊，重砲齊發場面十分震撼。記者劉學聖／攝影
國軍第四作戰區四三砲指部今天起連續兩天在屏東楓港北陣地進行「天雷操演」重砲保養射擊，重砲齊發場面十分震撼。記者劉學聖／攝影

國軍第四作戰區四三砲指部今天在屏東楓港北陣地進行「天雷操演」重砲保養射擊，共有26門155榴砲重砲齊發，共計射擊78發，進行反舟波演練，現場非常震撼，一字排開的火砲，接連發出重砲射擊聲響，射擊科目中還進行「高射界」實彈射擊項目，現場只見155榴砲仰頭將近70度往海面射擊，重砲齊發場面十分震撼，也吸引許多民眾及軍事迷在公路旁駐足圍觀，展現我軍精實戰力。

今天上午屏東豔陽高照，一早現場聚集不少軍事迷拍攝。第四作戰區指出，今明兩天在屏東楓港北陣地實施年度「重砲保養射擊」任務，由陸軍四三砲指部、花防部等2個單位參演，射擊武器兩天共155榴彈牽引砲44門132發，參演部隊發揮平日勤訓精練成果，展現國軍捍衛家園，守護國土能力與決心。

國軍第四作戰區表示，今天重砲操演訓練科目為阻止與擾亂射擊、灘岸火殲、反擊支援射擊，為驗證訓練成效與火砲保養，今天的操演分別實施「檢驗射擊」、「同時彈著」及「高射界」等三項科目，藉此執行砲身運動及檢視火砲運用效能，展現國軍訓練成果與整體防衛戰力。

國軍第四作戰區四三砲指部今天起連續兩天在屏東楓港北陣地進行「天雷操演」重砲保養射擊，射擊科目中進行「高射界」實彈射擊項目，重砲齊發場面十分震撼。記者劉學聖／攝影
國軍第四作戰區四三砲指部今天起連續兩天在屏東楓港北陣地進行「天雷操演」重砲保養射擊，射擊科目中進行「高射界」實彈射擊項目，重砲齊發場面十分震撼。記者劉學聖／攝影
國軍第四作戰區四三砲指部今天起連續兩天在屏東楓港北陣地進行「天雷操演」重砲保養射擊，射擊科目中進行「高射界」實彈射擊項目，重砲齊發場面十分震撼。記者劉學聖／攝影
國軍第四作戰區四三砲指部今天起連續兩天在屏東楓港北陣地進行「天雷操演」重砲保養射擊，射擊科目中進行「高射界」實彈射擊項目，重砲齊發場面十分震撼。記者劉學聖／攝影
國軍第四作戰區四三砲指部今天起連續兩天在屏東楓港北陣地進行「天雷操演」重砲保養射擊，重砲齊發場面十分震撼。記者劉學聖／攝影
國軍第四作戰區四三砲指部今天起連續兩天在屏東楓港北陣地進行「天雷操演」重砲保養射擊，重砲齊發場面十分震撼。記者劉學聖／攝影
國軍第四作戰區四三砲指部今天起連續兩天在屏東楓港北陣地進行「天雷操演」重砲保養射擊，重砲齊發場面十分震撼。記者劉學聖／攝影
國軍第四作戰區四三砲指部今天起連續兩天在屏東楓港北陣地進行「天雷操演」重砲保養射擊，重砲齊發場面十分震撼。記者劉學聖／攝影
國軍第四作戰區四三砲指部今天起連續兩天在屏東楓港北陣地進行「天雷操演」重砲保養射擊，射擊科目中進行「高射界」實彈射擊項目，重砲齊發場面十分震撼。記者劉學聖／攝影
國軍第四作戰區四三砲指部今天起連續兩天在屏東楓港北陣地進行「天雷操演」重砲保養射擊，射擊科目中進行「高射界」實彈射擊項目，重砲齊發場面十分震撼。記者劉學聖／攝影

陸軍 屏東 實彈 國軍

延伸閱讀

閱兵儀式將登場...超過車輛重量逾2倍 70噸閱兵戰車恐破壞華府路面

國軍年度天雷操演首日屏東登場 155榴彈砲實彈射擊

屏東男高屏溪河床地附近散步竟誤入芒草林 報警求救脫困

召訓再深化！台中首梯替代役備役役男射擊召訓200人

相關新聞

資通電軍未納保護遭中共公布 顧立雄：身分隱匿本月完成

中共廣州市公安局日前公布20名我資通電軍幹部的照片、姓名和身分證字號。國防部通資電軍參謀長周文祥今天表示，這些都是舊的網...

影／陸軍屏東重砲射擊 155榴砲高射界齊發場面震撼

國軍第四作戰區四三砲指部今天在屏東楓港北陣地進行「天雷操演」重砲保養射擊，共有26門155榴砲重砲齊發，共計射擊78發，...

不是台北！台海兵推紅軍出奇招 攻占澎湖、東台灣

台北政經學院基金會和平安全中心舉辦的「2025台海防衛兵推」，昨天與今天在台北市政大公企中心舉行。在兩天的推演中，「中共...

中共對資通電軍再出手 王世堅：台灣人不是被嚇大的

中國大陸宣布對台灣資通電軍20人懸賞通緝後，國台辦發言人朱鳳蓮今天進一步指出，要將資通電軍所有人員納入重點監管範圍，一經...

台中海線7月城鎮演習要躲地下室？盧秀燕：太過勞師動眾 已修正

賴清德總統成立全社會防衛韌性委員會，將在全國舉辦4場城鎮韌性演習，第一場7月15日在台中海線3區登場，原本打算實際操演避...

部隊鍋 EP222｜從烏克蘭「蜘蛛網行動」談無人機滲透與戰略隱患 台灣準備好了嗎？

6月1日烏克蘭對俄羅斯發動「蜘蛛網行動」，超過百架無人機潛入俄國本土、重創戰略轟炸機機隊。這集從技術層面拆解他們如何利用「在地製造、在地攻擊」模式滲透鐵幕防線，並延伸至台灣的潛在風險：當跨境電商與物流系統過度便利，是否可能成為未來無人機攻擊的漏洞？此外，探討我國M1A2T戰車在美國港口遭合法空拍揭露動態，進一步反思開源情報、認知作戰與國防資訊控管間的灰色地帶。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。