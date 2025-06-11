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影／陸軍屏東重砲射擊 155榴砲高射界齊發場面震撼
國軍第四作戰區四三砲指部今天在屏東楓港北陣地進行「天雷操演」重砲保養射擊，共有26門155榴砲重砲齊發，共計射擊78發，進行反舟波演練，現場非常震撼，一字排開的火砲，接連發出重砲射擊聲響，射擊科目中還進行「高射界」實彈射擊項目，現場只見155榴砲仰頭將近70度往海面射擊，重砲齊發場面十分震撼，也吸引許多民眾及軍事迷在公路旁駐足圍觀，展現我軍精實戰力。
今天上午屏東豔陽高照，一早現場聚集不少軍事迷拍攝。第四作戰區指出，今明兩天在屏東楓港北陣地實施年度「重砲保養射擊」任務，由陸軍四三砲指部、花防部等2個單位參演，射擊武器兩天共155榴彈牽引砲44門132發，參演部隊發揮平日勤訓精練成果，展現國軍捍衛家園，守護國土能力與決心。
國軍第四作戰區表示，今天重砲操演訓練科目為阻止與擾亂射擊、灘岸火殲、反擊支援射擊，為驗證訓練成效與火砲保養，今天的操演分別實施「檢驗射擊」、「同時彈著」及「高射界」等三項科目，藉此執行砲身運動及檢視火砲運用效能，展現國軍訓練成果與整體防衛戰力。
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