影／陸軍屏東重砲射擊 155榴砲高射界齊發場面震撼

國軍第四作戰區四三砲指部今天在屏東楓港北陣地進行「天雷操演」重砲保養射擊，共有26門155榴砲重砲齊發，共計射擊78發，進行反舟波演練，現場非常震撼，一字排開的火砲，接連發出重砲射擊聲響，射擊科目中還進行「高射界」實彈射擊項目，現場只見155榴砲仰頭將近70度往海面射擊，重砲齊發場面十分震撼，也吸引許多民眾及軍事迷在公路旁駐足圍觀，展現我軍精實戰力。

今天上午屏東豔陽高照，一早現場聚集不少軍事迷拍攝。第四作戰區指出，今明兩天在屏東楓港北陣地實施年度「重砲保養射擊」任務，由陸軍四三砲指部、花防部等2個單位參演，射擊武器兩天共155榴彈牽引砲44門132發，參演部隊發揮平日勤訓精練成果，展現國軍捍衛家園，守護國土能力與決心。