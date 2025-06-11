快訊

富商老公陳榮煉入獄 安以軒欲動用「尪1.9億帳戶」遭法院駁回

日職／孫易磊抹消登錄下二軍 一軍台將人數暫歸零

謝謝Google爸爸！Android 16讓Pixel手機獨享6大新功能 聯絡人、修圖升級一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

不是台北！台海兵推紅軍出奇招 攻占澎湖、東台灣

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
中共解放軍傘兵從運輸機跳出。圖／中新社資料照
中共解放軍傘兵從運輸機跳出。圖／中新社資料照

台北政經學院基金會和平安全中心舉辦的「2025台海防衛兵推」，昨天與今天在台北市政大公企中心舉行。在兩天的推演中，「中共組」使出奇招，並未如同近年一般想像中，直接攻擊台北，而是奪取台灣周邊的離島，部署防空、反艦飛彈，或是直升機的中繼基地。最後在機降、空降、兩棲等兵力聯合之下，奪取澎湖、恆春半島，隨即攻占東部宜花東三縣。

中共組由國防部前副部長徐衍璞領軍，在第一階段的襲擾階段，先奪取東沙島，在正式入侵戰中，先是以機降（直升機）方式奪下澎湖以南的七美與望安，隨即以其作為前進基地，進一步對澎湖主島發動攻擊，「台灣組」也承認，澎湖失守速度超乎預期。

另一方面，中共兩棲艦隊從福建東山島、浙江寧波、廣東湛江等地出發，加上原本就在南海伴隨山東號航艦的兩棲艦艇。先利用貨櫃輪搭載直升機，奪取綠島、蘭嶼，再以空降（傘兵）、兩棲登陸等方式，奪取宜蘭、花蓮、台東等三地，隨即成功利用花蓮、蘇澳港、豐年機場等設施，進行後續部隊行政下卸。

在兵推結束後的記者會上，有記者詢問：從兵推的結果，是否代表中共會艱難地獲勝？扮演中共組的陸軍前副司令王紹華說：既然是兵推，所有想定都要模擬，作為因應的對策，設定上可能有些難度，但並不作為輸贏的參考，而是作為政府爾後面臨類似危機時，能夠使處置方向更周延，更能確保國家安全。

中共075型兩棲攻擊艦安徽號（下）及071型船塢登陸艦「四明山號（上）。圖／日本防衛省資料照
中共075型兩棲攻擊艦安徽號（下）及071型船塢登陸艦「四明山號（上）。圖／日本防衛省資料照

澎湖 兩棲 中共

延伸閱讀

台海防衛兵推 中共奪東沙破壞我能源通信設施

影／台海防衛兵推 模擬兩岸開戰如實呈現我方遭遇情況

民辦「台海防衛兵推」美日上將助陣 強調絕不美化結果

台灣人有便宜海膽吃了！ 澎湖養殖海膽年產上看10萬顆

相關新聞

資通電軍未納保護遭中共公布 顧立雄：身分隱匿本月完成

中共廣州市公安局日前公布20名我資通電軍幹部的照片、姓名和身分證字號。國防部通資電軍參謀長周文祥今天表示，這些都是舊的網...

影／陸軍屏東重砲射擊 155榴砲高射界齊發場面震撼

國軍第四作戰區四三砲指部今天在屏東楓港北陣地進行「天雷操演」重砲保養射擊，共有26門155榴砲重砲齊發，共計射擊78發，...

不是台北！台海兵推紅軍出奇招 攻占澎湖、東台灣

台北政經學院基金會和平安全中心舉辦的「2025台海防衛兵推」，昨天與今天在台北市政大公企中心舉行。在兩天的推演中，「中共...

中共對資通電軍再出手 王世堅：台灣人不是被嚇大的

中國大陸宣布對台灣資通電軍20人懸賞通緝後，國台辦發言人朱鳳蓮今天進一步指出，要將資通電軍所有人員納入重點監管範圍，一經...

台中海線7月城鎮演習要躲地下室？盧秀燕：太過勞師動眾 已修正

賴清德總統成立全社會防衛韌性委員會，將在全國舉辦4場城鎮韌性演習，第一場7月15日在台中海線3區登場，原本打算實際操演避...

部隊鍋 EP222｜從烏克蘭「蜘蛛網行動」談無人機滲透與戰略隱患 台灣準備好了嗎？

6月1日烏克蘭對俄羅斯發動「蜘蛛網行動」，超過百架無人機潛入俄國本土、重創戰略轟炸機機隊。這集從技術層面拆解他們如何利用「在地製造、在地攻擊」模式滲透鐵幕防線，並延伸至台灣的潛在風險：當跨境電商與物流系統過度便利，是否可能成為未來無人機攻擊的漏洞？此外，探討我國M1A2T戰車在美國港口遭合法空拍揭露動態，進一步反思開源情報、認知作戰與國防資訊控管間的灰色地帶。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。