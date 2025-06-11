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不是台北！台海兵推紅軍出奇招 攻占澎湖、東台灣
台北政經學院基金會和平安全中心舉辦的「2025台海防衛兵推」，昨天與今天在台北市政大公企中心舉行。在兩天的推演中，「中共組」使出奇招，並未如同近年一般想像中，直接攻擊台北，而是奪取台灣周邊的離島，部署防空、反艦飛彈，或是直升機的中繼基地。最後在機降、空降、兩棲等兵力聯合之下，奪取澎湖、恆春半島，隨即攻占東部宜花東三縣。
中共組由國防部前副部長徐衍璞領軍，在第一階段的襲擾階段，先奪取東沙島，在正式入侵戰中，先是以機降（直升機）方式奪下澎湖以南的七美與望安，隨即以其作為前進基地，進一步對澎湖主島發動攻擊，「台灣組」也承認，澎湖失守速度超乎預期。
另一方面，中共兩棲艦隊從福建東山島、浙江寧波、廣東湛江等地出發，加上原本就在南海伴隨山東號航艦的兩棲艦艇。先利用貨櫃輪搭載直升機，奪取綠島、蘭嶼，再以空降（傘兵）、兩棲登陸等方式，奪取宜蘭、花蓮、台東等三地，隨即成功利用花蓮、蘇澳港、豐年機場等設施，進行後續部隊行政下卸。
在兵推結束後的記者會上，有記者詢問：從兵推的結果，是否代表中共會艱難地獲勝？扮演中共組的陸軍前副司令王紹華說：既然是兵推，所有想定都要模擬，作為因應的對策，設定上可能有些難度，但並不作為輸贏的參考，而是作為政府爾後面臨類似危機時，能夠使處置方向更周延，更能確保國家安全。
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