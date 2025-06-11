中共對資通電軍再出手 王世堅：台灣人不是被嚇大的
中國大陸宣布對台灣資通電軍20人懸賞通緝後，國台辦發言人朱鳳蓮今天進一步指出，要將資通電軍所有人員納入重點監管範圍，一經發現其違法犯罪活動，依法嚴厲打擊。民進黨立委王世堅表示，中共習慣每隔一陣子就發表一些恫嚇話語，但台灣人不是被嚇大的，全民心理建設已經很強韌，倒是國安局等單位要更謹慎、加把勁，謹慎處理。
王世堅指出，中共有權做他們的，台灣也有權維護自己該有的國防資安，各做各的，不會因為中共發表什麼積極作為就怕了，台灣又不是被嚇大的，剛好就好。台灣也可以發布很多相對的監測，不管是對他們軍方還是國防佈建的了解，甚至是資通部分也有很多做法跟滲入，但台灣不像中共，一天到晚臭屁講一些事情。
王世堅說，台灣是民主社會、生活就是外弛內張，大家自由自在生活，但對該有的警戒大家心裡自有一把尺，知道該怎麼做，尤其國安單位、國防部、數位部都要更謹慎處理。
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