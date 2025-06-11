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資通電軍未納保護遭中共公布 顧立雄：身分隱匿本月完成

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
資通電軍多名幹部疑似遭中共公布姓名並懸賞，國防部長顧立雄表示，已經強化身分隱匿跟掩護措施，相關具體做法跟化名作業系統建立，這個月底會完成。記者蘇健忠／攝影
資通電軍多名幹部疑似遭中共公布姓名並懸賞，國防部長顧立雄表示，已經強化身分隱匿跟掩護措施，相關具體做法跟化名作業系統建立，這個月底會完成。記者蘇健忠／攝影

中共廣州市公安局日前公布20名我資通電軍幹部的照片、姓名和身分證字號。國防部通資電軍參謀長周文祥今天表示，這些都是舊的網路資料拼湊而來。國防部長顧立雄說，已經強化身分隱匿跟掩護措施，相關具體做法跟化名作業系統建立，這個月底會完成。

中共廣州市公安局日前發布懸賞通告，公布20名被指稱是我資通電軍幹部的照片、姓名和身分證字號，並且懸賞每人1萬元人民幣。國防部資通電軍回應，中共以部分國軍人員個資，抹黑資通電軍執行「企業網攻」，絕非事實。

民進黨立委羅美玲在外交國防委員會詢問顧立雄，國防部有無掌握這些資料。周文祥說，這些都是舊的網路資料拼湊而來；面對羅美玲追問，周文祥透露，其中3分之2人員已經退伍，至於個資是否正確？周文祥強調「都是舊的資料」。

羅美玲指出，根據「國家情報工作法」，資通電軍視同我國情報機關，應該接受嚴格安全查核跟保密規範，但卻仍可從網路上撈到資料，對這些人員沒有保護機制嗎？周文祥回應，「國家情報工作法」有一定適用對象，針對身分保護機制措施都有規範，會保障這些人員的權益跟安全。他補充，中共公布的應是過去臉書上的個人資訊，去年都已經移除。

顧立雄說，現在要採取相關保護措施，所以會強化身分隱匿跟掩護等相關措施。立委質疑，資通電軍已經納入情工法多年，為什麼過去都沒有啟動保護機制？現在才要開始研議化名制度？

顧立雄回應，應該這個月會開始實行，國軍記取中共會做相關網路蒐羅，以及了解情工法的適用，所以現在採取相關作法，強化身分隱匿跟掩護措施。對於目前還現役的成員，應會採取「別名措施跟內部管控相關作為，依據情工法來加以保護。

民進黨立委沈伯洋追問，資通電軍過去沒做匿名機制嗎？顧立雄表示，今年3、4月開始研討這議題，據他了解，相關具體做法跟化名作業系統建立，這個月底會完成跟施行。

資通電軍 國防部 中共

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