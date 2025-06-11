前美陸軍部長：美台需強化嚇阻 國防產業合作找解答

前美國陸軍部長沃梅斯（Christine Wormuth）今天指出，面對中共解放軍可能在2027年做好攻台準備，台灣和美國都需要強化嚇阻，而在印太地區所缺乏的就是「時間」，台美可以透過合作促進國防產業發展，軍隊也能從產業界找到作戰問題的解答。

美台商業協會（US-Taiwan Business Council）今天在台北國際會議中心舉辦台美國防產業合作論壇（Taiwan-US Defense Industry Forum），邀請沃梅斯發表開幕致詞。

沃梅斯致詞表示，當過去20年美國關注在中東時，中國政府對中國人民解放軍進行了一系列的現代化，且持續進行中，美國對中國在印太地區的脅迫行為深感擔憂，這也包含對台灣的襲擾，而美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）近期在2025年香格里拉對話的發言，則是提醒了眾人，中國國家主席習近平曾表示解放軍要在2027年做好攻台準備。

沃梅斯說明，雖然中共領導階層是否會在2027年採取行動仍有待觀察，但可以肯定解放軍會竭盡全力準備，因此台灣和美國政府都應該做好準備，應對可能發生的突發事件，所以台灣和美國最重要的任務就是竭盡所能地，加強嚇阻（deterrent）的態勢，讓習近平每天早上起床時，都認為今天不是武力攻台的好時機。

針對台灣近年強化全社會防衛韌性，沃梅斯讚揚，台灣近年在聯合作戰計畫與建立全社會防衛韌性做了許多努力，這些都是非常重要的基礎，而台灣政府宣布將國防預算提升到GDP的3%，也是向美國傳遞重要訊號，代表台灣是認真看待強化自我防衛能力。

沃梅斯表示，此行她擔任由美國國防產業所組成的代表團團長，與台灣的外交部、國防部等部會進行深入交流，台灣本土國防產業非常重要，而美國企業在協助台灣強化自我防衛能力也能發揮很大作用，並能與台灣企業合作，美商的無人機、水下無人載具等系統也能提供台灣軍方目前正在考慮的能力。

曾於2021至2025年擔任美國陸軍部長的沃梅斯表示，以她擔任陸軍部長的經驗，若軍方給出過於明確的技術規格，產業界需要花費數年才能打造相對應裝備，「但在印太地區，我們缺乏的就是時間」，但若如果軍方只說明需解決的作戰問題，而不設定解決方式，產業界反而能更快找出有效方案，因此希望台灣軍方與產業界的交流能持續進行。

美台商業協會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）致詞表示，代表團本週密集的拜會台灣各政府機關與民間機構，探討如何透過台美合作，提升台灣嚇阻中國入侵的能力，美國雖然對台灣仍處在「戰略模糊」的政策，但前美國總統拜登（JoeBiden）任內4次提到若中國犯台會出兵保衛台灣，盼美國未來能朝向更明確的方向，強化對台防衛承諾。