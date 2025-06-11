顧立雄：國軍加薪若排擠作業維持費 自衛決心錯誤訊號

國防部長顧立雄今天表示，他已為解凍案3度赴立法院外委會仍未完全解凍；若國軍加薪支出排擠作業維持費，將嚴重影響部隊戰力，是對自我防衛決心的錯誤訊號。

立法院會10日三讀修正通過軍人待遇條例部分條文，新增超時加給以及修正地域加給發放依據，且明定義務役待遇總額不得低於最低工資法所定的最低工資。其中，新增條文明定國軍志願役加給每月為新台幣3萬元，較現行志願役加給1萬3000元至1萬5000元不等，增加1萬餘元，自明年元旦起實施。

立法院外交及國防委員會上午邀請國防部報告「海空戰力提升計畫採購進度及執行成效」，並處理院會交付114年度中央政府總預算決議，國防部主管預算凍結案等70案。

國民黨立委馬文君質詢時說，聽聞官兵昨天在軍人待遇條例部分條文修正案三讀時歡呼，希望顧立雄站在國軍立場。民進黨立委林楚茵說，藍白聲稱要為國軍加薪，同時砍國防部114年度預算84億元，國防預算攸關所有國軍官兵的基本權益，質疑「這樣是真愛國軍，還是把國軍當成反罷免的擋箭牌」。

顧立雄答詢表示，此次遭凍結預算高達899億多元，為解凍案已到外委會3次，至今無法全部解凍，另113年度預算仍有6案未解凍，且國外旅費不得流用，對台灣與友盟國家間的軍事交流造成相當大的影響。

顧立雄強調，國防預算分為人員維持、作業維持與軍事投資三大項目，若加薪支出大幅增加，勢必會擠壓後兩者，而作業維持費若被排擠，將嚴重影響部隊戰力，是對自我防衛決心的錯誤訊號。

民進黨立委沈伯洋提到，4月國軍加給實施前曾進行朝野協商未果，昨天卻三讀通過修正案，此種毀憲亂政方式並不適合，無關支持或不支持軍人加給的問題。他比喻，若今天立法院通過法律說電價歸零，全國人民也會歡呼，但這並不符合憲政體制。

外委會隨後處理114年度中央政府總預算，國防部主管預算凍結案等70案，共新台幣22億6628億元，召委沈伯洋在國民黨立委缺席表決的情況下，宣佈同意解凍，並提報院會。

沈伯洋說，立法院延會處理解凍案，希望提案委員以及外委會立委能出席討論，「很像我們在擦屁股，感覺很差」，不管是解凍案還是法案討論，國民黨立委參與程度實在有點低。