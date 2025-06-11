快訊

中職／陳傑憲經歷風波婉拒開球 蘇泰安：他始終正面面對

交通部正式宣布！台鐵董事長、高鐵董座、觀光署長出爐 由這3人接任

洛杉磯衝突升級！為何川普急迫需要一場勝利？

顧立雄：國軍加薪若排擠作業維持費 自衛決心錯誤訊號

中央社／ 台北11日電

國防部長顧立雄今天表示，他已為解凍案3度赴立法院外委會仍未完全解凍；若國軍加薪支出排擠作業維持費，將嚴重影響部隊戰力，是對自我防衛決心的錯誤訊號。

立法院會10日三讀修正通過軍人待遇條例部分條文，新增超時加給以及修正地域加給發放依據，且明定義務役待遇總額不得低於最低工資法所定的最低工資。其中，新增條文明定國軍志願役加給每月為新台幣3萬元，較現行志願役加給1萬3000元至1萬5000元不等，增加1萬餘元，自明年元旦起實施。

立法院外交及國防委員會上午邀請國防部報告「海空戰力提升計畫採購進度及執行成效」，並處理院會交付114年度中央政府總預算決議，國防部主管預算凍結案等70案。

國民黨立委馬文君質詢時說，聽聞官兵昨天在軍人待遇條例部分條文修正案三讀時歡呼，希望顧立雄站在國軍立場。民進黨立委林楚茵說，藍白聲稱要為國軍加薪，同時砍國防部114年度預算84億元，國防預算攸關所有國軍官兵的基本權益，質疑「這樣是真愛國軍，還是把國軍當成反罷免的擋箭牌」。

顧立雄答詢表示，此次遭凍結預算高達899億多元，為解凍案已到外委會3次，至今無法全部解凍，另113年度預算仍有6案未解凍，且國外旅費不得流用，對台灣與友盟國家間的軍事交流造成相當大的影響。

顧立雄強調，國防預算分為人員維持、作業維持與軍事投資三大項目，若加薪支出大幅增加，勢必會擠壓後兩者，而作業維持費若被排擠，將嚴重影響部隊戰力，是對自我防衛決心的錯誤訊號。

民進黨立委沈伯洋提到，4月國軍加給實施前曾進行朝野協商未果，昨天卻三讀通過修正案，此種毀憲亂政方式並不適合，無關支持或不支持軍人加給的問題。他比喻，若今天立法院通過法律說電價歸零，全國人民也會歡呼，但這並不符合憲政體制。

外委會隨後處理114年度中央政府總預算，國防部主管預算凍結案等70案，共新台幣22億6628億元，召委沈伯洋在國民黨立委缺席表決的情況下，宣佈同意解凍，並提報院會。

沈伯洋說，立法院延會處理解凍案，希望提案委員以及外委會立委能出席討論，「很像我們在擦屁股，感覺很差」，不管是解凍案還是法案討論，國民黨立委參與程度實在有點低。

立法院 國防部 國軍

延伸閱讀

再批沈伯洋雙標 國民黨：沈父公司3月仍進口93噸陸商品

再對沈伯洋關聯企業懲戒？國台辦：台獨若誤判形勢 會付出更慘痛代價

顧立雄：RF-5E除役典禮7/4舉行 將製作影片分享榮耀

影／軍人加薪三讀 顧立雄：懇請立院能事先商量研議

相關新聞

資通電軍未納保護遭中共公布 顧立雄：身分隱匿本月完成

中共廣州市公安局日前公布20名我資通電軍幹部的照片、姓名和身分證字號。國防部通資電軍參謀長周文祥今天表示，這些都是舊的網...

中共對資通電軍再出手 王世堅：台灣人不是被嚇大的

中國大陸宣布對台灣資通電軍20人懸賞通緝後，國台辦發言人朱鳳蓮今天進一步指出，要將資通電軍所有人員納入重點監管範圍，一經...

台中海線7月城鎮演習要躲地下室？盧秀燕：太過勞師動眾 已修正

賴清德總統成立全社會防衛韌性委員會，將在全國舉辦4場城鎮韌性演習，第一場7月15日在台中海線3區登場，原本打算實際操演避...

部隊鍋 EP222｜從烏克蘭「蜘蛛網行動」談無人機滲透與戰略隱患 台灣準備好了嗎？

6月1日烏克蘭對俄羅斯發動「蜘蛛網行動」，超過百架無人機潛入俄國本土、重創戰略轟炸機機隊。這集從技術層面拆解他們如何利用「在地製造、在地攻擊」模式滲透鐵幕防線，並延伸至台灣的潛在風險：當跨境電商與物流系統過度便利，是否可能成為未來無人機攻擊的漏洞？此外，探討我國M1A2T戰車在美國港口遭合法空拍揭露動態，進一步反思開源情報、認知作戰與國防資訊控管間的灰色地帶。

國軍年度天雷操演首日屏東登場 155榴彈砲實彈射擊

國軍年度天雷操演，第四作戰區分別今天11日、明天12日在屏東楓港北陣地實施「重砲保養射擊」任務，兩天射擊武器155榴彈牽...

顧立雄：RF-5E除役典禮7/4舉行 將製作影片分享榮耀

空軍最後的一批RF-5E偵照機即將除役，國防部長顧立雄今天在立法院證實，7月4日將在花蓮空軍基地舉辦除役典禮。除役典禮的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。