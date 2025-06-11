快訊

中職／陳傑憲經歷風波婉拒開球 蘇泰安：他始終正面面對

交通部正式宣布！台鐵董事長、高鐵董座、觀光署長出爐 由這3人接任

洛杉磯衝突升級！為何川普急迫需要一場勝利？

台中海線7月城鎮演習要躲地下室？盧秀燕：太過勞師動眾 已修正

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市長盧秀燕表示，7月15日的台中海線城鎮韌性演習，經過與中央溝通，已修改為比照過去，民眾待在室內就好，不用進地下室避難。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕表示，7月15日的台中海線城鎮韌性演習，經過與中央溝通，已修改為比照過去，民眾待在室內就好，不用進地下室避難。記者陳敬丰／攝影

賴清德總統成立全社會防衛韌性委員會，將在全國舉辦4場城鎮韌性演習，第一場7月15日在台中海線3區登場，原本打算實際操演避難，不少民眾以為當天真的要躲進地下室，市府今天證實，這次演習比照過去，民眾進入室內就好，不用躲地下室。

台中市政府今天進行市政總質詢，國民黨籍議員吳呈賢表示，台中7月15日的演習以清水、梧棲、沙鹿為主，此前中央官員表示所有民眾要進入避難處所，換言之，這3區約25萬人全部都要進入地下室，要動員多少警力與民防人力？希望市府持續溝通

民政局長吳世瑋表示，原本全民防衛動員署長李定中的確表達所有民眾要到避難處所，後來經過幾次中央與地方開會、小型演練，決議維持過去的作法，當天防空警報下午1時半到2時響起時，民眾待在室內關燈就好，不用下地下室，高速公路與高鐵上的民眾也不受影響。

市長盧秀燕說，經過市府與中央不斷溝通，原本作法太過勞師動眾，不太適合，已經修正，當天在室內的民眾可以照常活動，在外車輛接受引導停在路邊，下車後就近進入室內，已經將規模縮到最小，也拜託媒體多加宣傳，澄清訊息。

演習 溝通 民防

延伸閱讀

用肺發電爭議 空汙聲量調查 台中速飆升遠甩另五都

梨山賓館前蔣中正銅像移除爭議 盧秀燕：應回歸地方民意

補助款爭議 盧秀燕：不採取法律行動對不起市民

盧秀燕悲觀看地方提訴願 開第一槍的北市府也說話了

相關新聞

資通電軍未納保護遭中共公布 顧立雄：身分隱匿本月完成

中共廣州市公安局日前公布20名我資通電軍幹部的照片、姓名和身分證字號。國防部通資電軍參謀長周文祥今天表示，這些都是舊的網...

中共對資通電軍再出手 王世堅：台灣人不是被嚇大的

中國大陸宣布對台灣資通電軍20人懸賞通緝後，國台辦發言人朱鳳蓮今天進一步指出，要將資通電軍所有人員納入重點監管範圍，一經...

台中海線7月城鎮演習要躲地下室？盧秀燕：太過勞師動眾 已修正

賴清德總統成立全社會防衛韌性委員會，將在全國舉辦4場城鎮韌性演習，第一場7月15日在台中海線3區登場，原本打算實際操演避...

部隊鍋 EP222｜從烏克蘭「蜘蛛網行動」談無人機滲透與戰略隱患 台灣準備好了嗎？

6月1日烏克蘭對俄羅斯發動「蜘蛛網行動」，超過百架無人機潛入俄國本土、重創戰略轟炸機機隊。這集從技術層面拆解他們如何利用「在地製造、在地攻擊」模式滲透鐵幕防線，並延伸至台灣的潛在風險：當跨境電商與物流系統過度便利，是否可能成為未來無人機攻擊的漏洞？此外，探討我國M1A2T戰車在美國港口遭合法空拍揭露動態，進一步反思開源情報、認知作戰與國防資訊控管間的灰色地帶。

國軍年度天雷操演首日屏東登場 155榴彈砲實彈射擊

國軍年度天雷操演，第四作戰區分別今天11日、明天12日在屏東楓港北陣地實施「重砲保養射擊」任務，兩天射擊武器155榴彈牽...

顧立雄：RF-5E除役典禮7/4舉行 將製作影片分享榮耀

空軍最後的一批RF-5E偵照機即將除役，國防部長顧立雄今天在立法院證實，7月4日將在花蓮空軍基地舉辦除役典禮。除役典禮的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。