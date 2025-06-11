台中海線7月城鎮演習要躲地下室？盧秀燕：太過勞師動眾 已修正

賴清德總統成立全社會防衛韌性委員會，將在全國舉辦4場城鎮韌性演習，第一場7月15日在台中海線3區登場，原本打算實際操演避難，不少民眾以為當天真的要躲進地下室，市府今天證實，這次演習比照過去，民眾進入室內就好，不用躲地下室。

台中市政府今天進行市政總質詢，國民黨籍議員吳呈賢表示，台中7月15日的演習以清水、梧棲、沙鹿為主，此前中央官員表示所有民眾要進入避難處所，換言之，這3區約25萬人全部都要進入地下室，要動員多少警力與民防人力？希望市府持續溝通。

民政局長吳世瑋表示，原本全民防衛動員署長李定中的確表達所有民眾要到避難處所，後來經過幾次中央與地方開會、小型演練，決議維持過去的作法，當天防空警報下午1時半到2時響起時，民眾待在室內關燈就好，不用下地下室，高速公路與高鐵上的民眾也不受影響。

市長盧秀燕說，經過市府與中央不斷溝通，原本作法太過勞師動眾，不太適合，已經修正，當天在室內的民眾可以照常活動，在外車輛接受引導停在路邊，下車後就近進入室內，已經將規模縮到最小，也拜託媒體多加宣傳，澄清訊息。