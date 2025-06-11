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議員憂中國零日攻擊 侯友宜：積極建構全民防衛

中央社／ 新北11日電

新北議員質詢以歐美影集「零日風暴」恐怖網攻行動到因應對中國可能的「零日攻擊」。市長侯友宜表示，斬首行動可能從淡水進來，因此，新北是第一線防護，已積極建構全民防衛。

新北市議會今天進行市政總質詢，民進黨議員張錦豪等多人進行聯合質詢，以歐美影集「零日風暴」為例，內容是美國突然遭到駭人的網路恐怖攻擊，而中國軍事雜誌「艦船知識」揭露攻台手段，可能進行城市崩潰戰等精準打擊台灣「超級關鍵」的基礎設施等。

張錦豪表示，中國雜誌指出高達60%的關鍵設施集中於北部，若對3座主要變電站同時發動攻擊，將導致北台灣「全面停電」，而「夏季颱風前的上班日下午」是最佳攻擊時機。

他表示，新北市是有作好因應零日攻擊新型態，有能力保護好電力、變電所、網路、自來水、交通等關鍵基礎設施。

民進黨議員林秉宥表示，日前有報導指出，中國可能對台30萬的黑道滲透，甚至發動黑道直接跳出來攻擊政治意見不同的人，中國也可能提供黑槍，甚至重型槍械到台灣，擾亂治安，在警力不足下，未來「零日攻擊」發動如何因應。

侯友宜表示，有盤點過，新北市防空避難設施是有9402處，約可容納884萬8000人，準備的容量大概是2倍，積極演訓及學校教育到建構社區全民防衛。

侯友宜針對林秉宥所稱日前有報導指出，中國可能對台30萬黑道滲透的問題表示，其實也不只是黑道，還有地下錢莊、宮廟宗教團體等滲透到台灣內部，從前幾年發生多起槍擊案時就建議中央修法，目前查到制式槍械就很少了，查到的槍械以改造居多。

侯友宜強調，黑幫的實力不足以對抗警察，他對此非常有信心。至於可能由淡水進來進行斬首行動，新北就成了第一個防護。因此，新北這1年多來，進行大規模進行防災以外的演練，已成為各縣市的典範。

新北市警察局長廖訓誠表示，過去有軍人和地下錢莊借錢案件，警方都有通報偵辦，轄區掃黑也不遺餘力，並建立掃黑專責小隊，包括可能介入宮廟遶境上，也都會事前進行約制。至於黑道介入政治的部分也都會定期國安通報。

黑道 侯友宜

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