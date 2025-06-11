國軍年度天雷操演首日屏東登場 155榴彈砲實彈射擊

6月1日烏克蘭對俄羅斯發動「蜘蛛網行動」，超過百架無人機潛入俄國本土、重創戰略轟炸機機隊。這集從技術層面拆解他們如何利用「在地製造、在地攻擊」模式滲透鐵幕防線，並延伸至台灣的潛在風險：當跨境電商與物流系統過度便利，是否可能成為未來無人機攻擊的漏洞？此外，探討我國M1A2T戰車在美國港口遭合法空拍揭露動態，進一步反思開源情報、認知作戰與國防資訊控管間的灰色地帶。

2025-06-11 12:46