快訊

收編孤兒浪喵「沒人教就會用馬桶」她嗨喊撿到寶 乖到異常才發現竟不是貓

曹雅雯贏了！變態粉絲跟騷嗆被撞死 犯6罪遭驅逐出境

下半年最強運？四大生肖事業財運都旺！龍要加薪、猴有貴人

國軍年度天雷操演首日屏東登場 155榴彈砲實彈射擊

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
操演首日155榴彈牽引砲28門78發朝海的方向實彈射擊，場面震撼壯觀。記者劉學聖／攝影
操演首日155榴彈牽引砲28門78發朝海的方向實彈射擊，場面震撼壯觀。記者劉學聖／攝影

國軍年度天雷操演，第四作戰區分別今天11日、明天12日在屏東楓港北陣地實施「重砲保養射擊」任務，兩天射擊武器155榴彈牽引砲44門132發，操演首日155榴彈牽引砲28門78發朝海實彈射擊，場面震撼壯觀。

今天豔陽高照，一早現場聚集不少軍事迷拍攝。第四作戰區指出，11、12日兩天在屏東楓港北陣地實施年度「重砲保養射擊」任務，由陸軍四三砲指部、花防部等2個單位參演，射擊武器兩天共155榴彈牽引砲44門132發，參演部隊發揮平日勤訓精練成果，展現國軍捍衛家園，守護國土能力與決心。

第四作戰區指出，為驗證訓練成效與火砲妥善，操演分別實施「檢驗射擊」、「同時彈著」及「高射界」等三項科目，藉此執行砲身運動及檢視火砲運用效能，強化官兵射擊經驗與專業職能，厚植作戰區整體防衛戰力。

操演首日155榴彈牽引砲28門78發朝海的方向實彈射擊，場面震撼壯觀。記者劉學聖／攝影
操演首日155榴彈牽引砲28門78發朝海的方向實彈射擊，場面震撼壯觀。記者劉學聖／攝影

屏東 實彈 國軍

延伸閱讀

屏東男高屏溪河床地附近散步竟誤入芒草林 報警求救脫困

屏東大鮪市集百組美食 還可聽音樂看煙火

「海安12號」組合訓練 海空操演三型直升機同框吸睛

金防部太武操演實彈上膛 模擬突發戰況展現灘岸火力

相關新聞

部隊鍋 EP222｜從烏克蘭「蜘蛛網行動」談無人機滲透與戰略隱患 台灣準備好了嗎？

6月1日烏克蘭對俄羅斯發動「蜘蛛網行動」，超過百架無人機潛入俄國本土、重創戰略轟炸機機隊。這集從技術層面拆解他們如何利用「在地製造、在地攻擊」模式滲透鐵幕防線，並延伸至台灣的潛在風險：當跨境電商與物流系統過度便利，是否可能成為未來無人機攻擊的漏洞？此外，探討我國M1A2T戰車在美國港口遭合法空拍揭露動態，進一步反思開源情報、認知作戰與國防資訊控管間的灰色地帶。

國軍年度天雷操演首日屏東登場 155榴彈砲實彈射擊

國軍年度天雷操演，第四作戰區分別今天11日、明天12日在屏東楓港北陣地實施「重砲保養射擊」任務，兩天射擊武器155榴彈牽...

顧立雄：RF-5E除役典禮7/4舉行 將製作影片分享榮耀

空軍最後的一批RF-5E偵照機即將除役，國防部長顧立雄今天在立法院證實，7月4日將在花蓮空軍基地舉辦除役典禮。除役典禮的...

中共兩航艦進入西太平洋演訓 顧立雄：暴露擴張本質

中國大陸兩艘航空母艦越過第二島鏈進入西太平洋，引發日本方面緊張。國防部長顧立雄表示，我方對於中共艦艇的動態都有充分掌握，...

美防長：印太是優先戰區 中國積極演練入侵台灣

美國國防部長赫塞斯10日表示，印太地區是美國的優先戰區，並表示，中國是美國步步逼近的威脅，他也提到，北京正擴大軍事，並積...

台海防衛兵推首日 中國組進攻…台灣組反應為何靜悄悄？

台北政經學院基金會和平與安全中心，昨天起舉辦為期兩天的「台海防衛兵推」，模擬二○三○年中共侵台，可能出現的場景。包括美、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。