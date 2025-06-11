國軍年度天雷操演首日屏東登場 155榴彈砲實彈射擊
國軍年度天雷操演，第四作戰區分別今天11日、明天12日在屏東楓港北陣地實施「重砲保養射擊」任務，兩天射擊武器155榴彈牽引砲44門132發，操演首日155榴彈牽引砲28門78發朝海實彈射擊，場面震撼壯觀。
今天豔陽高照，一早現場聚集不少軍事迷拍攝。第四作戰區指出，11、12日兩天在屏東楓港北陣地實施年度「重砲保養射擊」任務，由陸軍四三砲指部、花防部等2個單位參演，射擊武器兩天共155榴彈牽引砲44門132發，參演部隊發揮平日勤訓精練成果，展現國軍捍衛家園，守護國土能力與決心。
第四作戰區指出，為驗證訓練成效與火砲妥善，操演分別實施「檢驗射擊」、「同時彈著」及「高射界」等三項科目，藉此執行砲身運動及檢視火砲運用效能，強化官兵射擊經驗與專業職能，厚植作戰區整體防衛戰力。
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