顧立雄：RF-5E除役典禮7/4舉行 將製作影片分享榮耀

空軍最後的一批RF-5E偵照機即將除役，國防部長顧立雄今天在立法院證實，7月4日將在花蓮空軍基地舉辦除役典禮。除役典禮的規畫還在進行中，屆時應該會製作紀念影片，讓國人一同來見證榮耀。另一方面，空軍司令部參謀長李慶然表示，我方向美採購的F-16 Block70戰機，今年底前應該可交機10架以上。

民進黨立委王定宇表示，空軍在1965年11月28日由美軍援助獲得第一架F-5A戰機，最多時曾經同時擁有423架F-5戰機，其中國產336架。1973年起獲得諾斯洛普公司技術在台生產F-5E戰機，到1986年為止共生產308架，捍衛領空超過50年，多年來很多官兵更為此付出生命代價，他強調除役的儀式不能潦草舉辦。

王定宇舉例，一架戰機的除役儀式可以有很多舉辦方式，例如法國幻象F1戰機、日本的幽靈式戰機，都會拍攝影片或安排地面分列式，對保護領空的老兵給予應有尊榮。顧立雄回應表示，除役典禮的規畫還在進行中，屆時應該會製作紀念影片，將參考其他國家做法，讓國人一同來見證榮耀。

另一方面，我國向美採購66架F-16C/D Block70戰機，首架已經於今年3月28日舉行出廠典禮，不過媒體傳出今年底前最快只有6架戰機能完成測試，能否在明年底全數運回國內的計畫恐怕還有變數。

空軍司令部參謀長李慶然表示，F-16 Block70的生產延宕，原因包括後疫情時代，供應鏈的逐漸恢復不如預期；加上國際局勢變化；同時F-16 Block70的系統相當先進，包括美軍和我方都是第一次整合，有相當高風險。

不過李慶然強調，我方在每個月的專案會議都有督促美方，也定期、不定期訪廠了解進度，美方也增加了生產線人力和組裝站，他指出，雙方在上個月的專案會議仍樂觀看待可以在明年底如期交付。李慶然說，沒看到所謂今年只能交機6架的數字，美方樂觀評估今年應該可以交機10架以上。