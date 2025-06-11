快訊

蘋果iOS 26悄悄更新iPhone實用新功能！1鍵讓攝影師拍照不怕鏡頭髒掉

周杰倫被爆豪砸30億買「豪宅頂樓四層」　杰威爾回應了

影／周氏蝦捲驚傳員工將廚餘倒回滷鍋 業者立馬開除...今出面致歉

顧立雄：RF-5E除役典禮7/4舉行 將製作影片分享榮耀

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部長顧立雄證實，空軍RF-5E偵察機，預計7月4日將在花蓮空軍基地舉辦除役典禮。記者李人岳／攝影
國防部長顧立雄證實，空軍RF-5E偵察機，預計7月4日將在花蓮空軍基地舉辦除役典禮。記者李人岳／攝影

空軍最後的一批RF-5E偵照機即將除役，國防部長顧立雄今天在立法院證實，7月4日將在花蓮空軍基地舉辦除役典禮。除役典禮的規畫還在進行中，屆時應該會製作紀念影片，讓國人一同來見證榮耀。另一方面，空軍司令部參謀長李慶然表示，我方向美採購的F-16 Block70戰機，今年底前應該可交機10架以上。

民進黨立委王定宇表示，空軍在1965年11月28日由美軍援助獲得第一架F-5A戰機，最多時曾經同時擁有423架F-5戰機，其中國產336架。1973年起獲得諾斯洛普公司技術在台生產F-5E戰機，到1986年為止共生產308架，捍衛領空超過50年，多年來很多官兵更為此付出生命代價，他強調除役的儀式不能潦草舉辦。

王定宇舉例，一架戰機的除役儀式可以有很多舉辦方式，例如法國幻象F1戰機、日本的幽靈式戰機，都會拍攝影片或安排地面分列式，對保護領空的老兵給予應有尊榮。顧立雄回應表示，除役典禮的規畫還在進行中，屆時應該會製作紀念影片，將參考其他國家做法，讓國人一同來見證榮耀。

另一方面，我國向美採購66架F-16C/D Block70戰機，首架已經於今年3月28日舉行出廠典禮，不過媒體傳出今年底前最快只有6架戰機能完成測試，能否在明年底全數運回國內的計畫恐怕還有變數。

空軍司令部參謀長李慶然表示，F-16 Block70的生產延宕，原因包括後疫情時代，供應鏈的逐漸恢復不如預期；加上國際局勢變化；同時F-16 Block70的系統相當先進，包括美軍和我方都是第一次整合，有相當高風險。

不過李慶然強調，我方在每個月的專案會議都有督促美方，也定期、不定期訪廠了解進度，美方也增加了生產線人力和組裝站，他指出，雙方在上個月的專案會議仍樂觀看待可以在明年底如期交付。李慶然說，沒看到所謂今年只能交機6架的數字，美方樂觀評估今年應該可以交機10架以上。

空軍 戰機 F-16

延伸閱讀

顧立雄：7/4舉行F-5除役儀式 規劃製作紀念影片

影／軍人加薪三讀 顧立雄：懇請立院能事先商量研議

中共兩航艦進入西太平洋演訓 顧立雄：暴露擴張本質

立院軍人加薪案政院嗆救濟 顧立雄：應先溝通避免排擠預算

相關新聞

顧立雄：RF-5E除役典禮7/4舉行 將製作影片分享榮耀

空軍最後的一批RF-5E偵照機即將除役，國防部長顧立雄今天在立法院證實，7月4日將在花蓮空軍基地舉辦除役典禮。除役典禮的...

中共兩航艦進入西太平洋演訓 顧立雄：暴露擴張本質

中國大陸兩艘航空母艦越過第二島鏈進入西太平洋，引發日本方面緊張。國防部長顧立雄表示，我方對於中共艦艇的動態都有充分掌握，...

美防長：印太是優先戰區 中國積極演練入侵台灣

美國國防部長赫塞斯10日表示，印太地區是美國的優先戰區，並表示，中國是美國步步逼近的威脅，他也提到，北京正擴大軍事，並積...

台海防衛兵推首日 中國組進攻…台灣組反應為何靜悄悄？

台北政經學院基金會和平與安全中心，昨天起舉辦為期兩天的「台海防衛兵推」，模擬二○三○年中共侵台，可能出現的場景。包括美、...

共軍雙航艦 抵近第二島鏈

日本防衛省近日通報，共軍兩艘航空母艦遼寧艦和山東艦近日首次同時在西太平洋活動。日媒分析，這顯示大陸海軍的遠洋活動能力不斷...

少將涉性騷 顧立雄下令調查

國防部傳出將領涉嫌性騷案。國防部部長信箱日前接獲多位女性官兵投訴，指控資源司人力資源處長成家麒少將，經常在公開場合用歧視...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。