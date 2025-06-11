快訊

蘋果iOS 26悄悄更新iPhone實用新功能！1鍵讓攝影師拍照不怕鏡頭髒掉

周杰倫被爆豪砸30億買「豪宅頂樓四層」　杰威爾回應了

影／周氏蝦捲驚傳員工將廚餘倒回滷鍋 業者立馬開除...今出面致歉

155榴彈砲屏東實彈射擊 場面震撼壯觀

中央社／ 屏東縣11日電

第四作戰區今天在屏東楓港北陣地進行年度重砲射擊訓練，28門155榴彈牽引砲對海實彈射擊，場面震撼壯觀。

依第四作戰區資料，「重砲保養射擊」任務今明2天在屏東楓港北陣地進行，由陸軍43砲指部、花防部等2個單位參演，射擊武器2天共44門155榴彈牽引砲、132發，展現國軍捍衛家園，守護國土的能力與決心。

屏東今天艷陽高照，官兵在烈日下驗證部隊戰力。操演首日由28門155榴彈牽引砲進駐，排開在楓港訓場岸際，官兵填裝彈藥，在旗手紅旗揮下，依序單發演練、3門齊放，海上目標區揚起水柱，現場砲聲巨響，場面震撼壯觀；另外，明天也在同地點進行16門155榴彈牽引砲射擊。

第四作戰區指出，為驗證訓練成效與火砲妥善，此次操演分別進行「檢驗射擊」、「同時彈著」及「高射界」等3項科目，藉此執行砲身運動及檢視火砲運用效能，以強化官兵射擊經驗與專業職能，厚植作戰區整體防衛戰力。

陸軍 屏東 實彈

延伸閱讀

屏東男高屏溪河床地附近散步竟誤入芒草林 報警求救脫困

永達校地閒置屏縣府3.1億買下 周春米：跟教育資源整合

保一總隊射擊教官詐領鐘點費 繳回不法所得獲緩起訴

屏東大鮪市集百組美食 還可聽音樂看煙火

相關新聞

國軍年度天雷操演首日屏東登場 155榴彈砲實彈射擊

國軍年度天雷操演，第四作戰區分別今天11日、明天12日在屏東楓港北陣地實施「重砲保養射擊」任務，兩天射擊武器155榴彈牽...

顧立雄：RF-5E除役典禮7/4舉行 將製作影片分享榮耀

空軍最後的一批RF-5E偵照機即將除役，國防部長顧立雄今天在立法院證實，7月4日將在花蓮空軍基地舉辦除役典禮。除役典禮的...

中共兩航艦進入西太平洋演訓 顧立雄：暴露擴張本質

中國大陸兩艘航空母艦越過第二島鏈進入西太平洋，引發日本方面緊張。國防部長顧立雄表示，我方對於中共艦艇的動態都有充分掌握，...

美防長：印太是優先戰區 中國積極演練入侵台灣

美國國防部長赫塞斯10日表示，印太地區是美國的優先戰區，並表示，中國是美國步步逼近的威脅，他也提到，北京正擴大軍事，並積...

台海防衛兵推首日 中國組進攻…台灣組反應為何靜悄悄？

台北政經學院基金會和平與安全中心，昨天起舉辦為期兩天的「台海防衛兵推」，模擬二○三○年中共侵台，可能出現的場景。包括美、...

共軍雙航艦 抵近第二島鏈

日本防衛省近日通報，共軍兩艘航空母艦遼寧艦和山東艦近日首次同時在西太平洋活動。日媒分析，這顯示大陸海軍的遠洋活動能力不斷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。