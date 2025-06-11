影／軍人加薪三讀 顧立雄：懇請立院能事先商量研議

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
國防部長顧立雄（中）上午出席立法院外交及國防委員會邀請國防部報告「海空戰力提升計畫採購進度及執行成效」，並備質詢。記者蘇健忠／攝影
國防部長顧立雄（中）上午出席立法院外交及國防委員會邀請國防部報告「海空戰力提升計畫採購進度及執行成效」，並備質詢。記者蘇健忠／攝影

國防部顧立雄上午出席立法院外交及國防委員會邀請國防部報告「海空戰力提升計畫採購進度及執行成效」，並備質詢，會前受訪針對軍人加薪三讀通過回應。

顧立雄表示國軍弟兄都很辛苦，國防部也希望待遇適度調整，事實上今年4月1日已經調升志願役和戰鬥部隊的加給，6月1日也以提升網路戰勤務加給，之後的電偵和戰航管加給也會如期實施，但還是要懇請立法院在做這些加薪，大幅度增加歲出的同時，能夠事先跟行政院、國防部做一個商量、審慎的研議，因為相關這樣大幅的增加，可能會排擠到現在有關作業維持費、軍事通知的支出。也希望遵守財政紀律和預算法相關規定，說明資金來源以及如何能避免排擠其他，也很重要的作業維持、軍事投資預算，兼顧整體國家施政衡平性。

顧立雄針對中共的遼寧號和山東號兩艘航母出沒在第二島鏈表示，我們這個都有充分的掌握，有關兩艘航母在西太平洋相關活動，這可以看得出來中共擴張的企圖，他穿過了第一島鏈之後，延伸到第二島鏈，都在傳達一定的政治訊息，可以看得出來他擴島主義的本質。

顧立雄針對少將涉嫌性騷女部屬表示，第一時間已經進行隔離跟保護的措施，也成立調查委員會，會在兩個月內完成調查。

國防部長顧立雄（左）上午出席立法院外交及國防委員會，針對軍人加薪三讀通過回應，要懇請立法院在做這些加薪，大幅度增加歲出的同時，能夠事先跟行政院、國防部做一個商量、審慎的研議。記者蘇健忠／攝影
國防部長顧立雄（左）上午出席立法院外交及國防委員會，針對軍人加薪三讀通過回應，要懇請立法院在做這些加薪，大幅度增加歲出的同時，能夠事先跟行政院、國防部做一個商量、審慎的研議。記者蘇健忠／攝影

顧立雄 立法院 國防部

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