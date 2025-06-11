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中共兩航艦進入西太平洋演訓 顧立雄：暴露擴張本質

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
中國大陸山東號航艦進入西太平洋演訓，國防部長顧立雄表示，我方對於中共艦艇的動態都有充分掌握。圖／日本防衛省
中國大陸山東號航艦進入西太平洋演訓，國防部長顧立雄表示，我方對於中共艦艇的動態都有充分掌握。圖／日本防衛省

中國大陸兩艘航空母艦越過第二島鏈進入西太平洋，引發日本方面緊張。國防部長顧立雄表示，我方對於中共艦艇的動態都有充分掌握，中共航艦穿過了第一島鏈都是在傳達一定訊息，可以看出中共擴張主義的本質。另一方面，民間舉辦兵推模擬2030共軍攻台，顧立雄表示，相關的結論與意見都樂於納入參考。

中國大陸「遼寧號」及「山東號」兩艘航空母艦同時越過第二島鏈進入西太平洋，在日本經濟海域展開演訓，引發日本方面的緊張。日本防衛省警告，中方旨在強化遠海作戰能力，警惕中方迅速擴大活動範圍。

顧立雄表示，我方對於中共艦艇的動態都有充分掌握。他強調，這兩艘航空母艦在西太平洋進行相關活動，可以看得出來中國大陸的擴張企圖。顧立雄指出，中共航艦穿過了第一島鏈之後，延伸到第二島鏈，都是在傳達一定訊息，可以看出中共擴張主義的本質。

另一方面，台北政經學院基金會和平與安全中心，昨天起舉辦「台海防衛兵推」，模擬2030年中共侵台可能出現的場景。包括美、日各兩位退役上將在內，共有17位中外資深退將與相關領域專家學者，扮演中共、台灣、美國、日本等陣營。

顧立雄說，任何民間願意關心國防和相關兵推，國防部都樂見；相關的結論與意見也樂於納入參考，他強調軍方對於中國大陸灰色地帶和入侵作為都有作戰計畫，都會滾動性依照敵可能行動進行修調，並且透過兵推和實兵加以驗證。

顧立雄 日本經濟 中共

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