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美防長：印太是優先戰區 中國積極演練入侵台灣
美國國防部長赫塞斯10日表示，印太地區是美國的優先戰區，並表示，中國是美國步步逼近的威脅，他也提到，北京正擴大軍事，並積極演練入侵台灣；赫塞斯也表示，美國總統川普希望美國的印太盟友和夥伴能分擔防衛的負擔。
赫塞斯說，美國的盟友和夥伴必須完成他們分內的工作才算是公平，美國不能比他們還渴望他們自身的安全。
赫塞斯10日上午出席美國聯邦眾議院撥款委員會國防小組聽證會，他表示，美國以實力謀和平的戰略有3個核心優先事項，包括重建戰士精神、重建美國軍隊，同時也重新建立嚇阻。
赫塞斯說，美軍25年前的是不會被挑戰的，但美國放棄了那項優勢，而中國展開了前所未見的軍事擴張，現在川普正在修正這些錯誤。
赫塞斯說，美國正恢復國防軍事工業、改革採購過程，且快速銜接最新的科技，把最好的武器放到美國戰鬥人員的手上。
赫塞斯也指出，印太地區是美國的優先戰區，而中國是美國步步逼近的威脅；赫塞斯表示，川普希望美國的盟友和夥伴能挺身而出，分擔他們自己的國防責任，只有盟友和夥伴做好他們分內的工作才是公平。
赫塞斯說，美國不能比這些盟友和夥伴還渴望他們自的安全。
赫塞斯也在書面聲明中表示，中國正在進行重大的軍事擴張，並積極演練入侵台灣。
美國參謀首長聯席會議主席凱恩也在書面聲明中表示，共軍持續透過多面向的施壓行動展現其不斷擴張的能力，這些軍事活動在針對台灣的範圍、規模、複雜性及頻率上都日益增長，指這些挑釁動作並非例行演習，是為武統而進行的演練。
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