立院軍人加薪案政院嗆救濟 顧立雄：應先溝通避免排擠預算

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部長顧立雄。(記者許正宏／攝影)
國防部長顧立雄。(記者許正宏／攝影)

立法院三讀通過軍人加薪方案，不過行政院揚言再提「合法合憲救濟方式」。國防部長顧立雄今天表示，國防部也希望待遇適度調整，不過仍然希望立法院先與行政部門討論，說明資金來源以及如何避免排擠其他經費。顧立雄說，國防部已經在6月1日提升網路戰加給，另外兩項加給已送行政院審議中。

立法院三讀通過「軍人待遇條例」，將志願役加給提升為3萬元，並明定志願役官兵薪資不得低於最低工資。不過行政院長卓榮泰批評立法院違背憲法、預算法精神以及過去共識，行政院再次揚言將研議合法合憲的救濟方式。

顧立雄表示，國軍弟兄都很辛苦，國防部也希望待遇適度調整，事實上今年4月1日已經調升至願意和戰鬥部隊加給，6月1日也以提升網路戰加給，之後的電偵和戰航管加給也會如期實施，但還是要懇請立法院在大幅增加歲出預算的同時，能和行政院、國防部審慎研議，因為相關大幅支出增加可能會排擠其他作業維持費等支出。也希望遵守財政紀律和預算法相關規定，說明資金來源以及如何能避免排擠其他也很重要的作業維持、軍事投資預算，兼顧國家施政衡平性。

顧立雄強調，行政部門內部都會討論時各項加給的衡平性，也會審慎研議資金來源，國防預算能發到多少，兼顧施政衡平避免擠壓軍事投資、作業維持，到希望立法院加薪的同時，應該和行政部門審慎研議。

媒體追問國防部承諾的下一波戰航管、電偵加給是否可能受到波及影響？顧立雄說，已經送行政院審議中，還沒有進一步消息，現在就等行政院審議結果。

行政院 立法院 國防部

延伸閱讀

國防部少將涉性騷辱罵多名女下屬 顧立雄命拔官調查

航空公司推軍人優先登機 基層嘆恐「看得到、吃不到」

我軍費佔GDP比率 3%非底線？顧立雄：可能往上加

【重磅快評】顧立雄何苦把自己變成吳釗燮？

相關新聞

【專家之眼】直議突破島鏈獲取制海權之迷思

最近中共解放軍海軍山東艦航艦編隊與遼寧艦航艦編隊，同時在第一島鏈與第二島鏈間之海域現身，並且展開相關演訓活動。許多軍事名...

國軍加薪買房比勞工爽 為何不簽志願役？網揭內情推從軍2方向

立法院10日三讀通過「軍人待遇條例」及「國軍退除役官兵輔導條例」修正案，明定國軍官兵志願役加給增至每個月3萬元。對此，有人提到若高中畢業...

提案修法遭指矮主權？ 陳永康：金馬水域早已解除軍管

國民黨立委陳永康領銜提案修法，將金馬外島禁限制水域的劃設由國防部改為海委會主管，引發多個罷團指控是矮化我方主權、要將兩岸...

M1A2T戰車拚下半年成軍 下周起展開實彈射擊

美國售台108輛M1A2T「艾布蘭」戰車，首批38輛於去年底運回台灣後，緊鑼密鼓展開換裝訓練，根據陸軍司令部發布的最新射...

台海兵推共艦入領海我按兵不動？李文忠：東沙被占時已開戰

台北政經學院基金會等單位舉行2025台海防衛兵推，國防安全研究院前執行長李文忠觀演後表示，媒體報導兵推裡國軍面對共軍攻勢...

俞大㵢籲美參院減輕雙方稅務負擔 加快對台軍售流程

駐美代表俞大㵢今天與美國聯邦眾議院議員進行閉門午餐會議後，敦促參議院減輕台美之間的稅務負擔，並請求國會加快對台軍售流程

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。