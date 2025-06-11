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中共49機艦擾台 國軍嚴密監控

中央社／ 台北11日電

國防部指出，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機43架次，其中逾越海峽中線進入北、中及西南空域25架次，並偵獲共艦6艘，總計中共49機艦持續在台海周邊活動，國軍嚴密監控與應處。

國防部昨天表示，當天上午8時50分起，陸續偵獲中共蘇愷30、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計32架次出海活動，其中16架次逾越中線及其延伸線，進入台灣北、中及西南空域，配合共艦假「聯合戰備警巡」之名，對台灣周邊空、海域進行騷擾。

根據國防部今天公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，昨天上午6時40分至晚間6時40分，在台灣海峽空域偵獲中共24架次主、輔戰機及無人機，其中9架次逾越中線。

國軍並於昨天上午6時55分至今天凌晨4時45分，在台灣西南空域偵獲中共16架次主、輔戰機及無人機；另於昨天上午8時40分至中午12時50分，在台灣防空識別區（ADIZ）外的台灣北部空域偵獲中共3架次主、輔戰機。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

戰機 國防部 中共

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