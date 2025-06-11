台海防衛兵推首日 中國組進攻…台灣組反應為何靜悄悄？

台北政經學院基金會和平與安全中心，昨天起舉辦為期兩天的「台海防衛兵推」，模擬二○三○年中共侵台，可能出現的場景。包括美、日各兩位退役上將在內，共有十七位中外資深退將與相關領域專家學者，扮演中共、台灣、美國、日本等陣營。

第一天原訂完成共軍奪取東沙，並以長程火力與駭客攻擊我方交通、能源、通訊等設施，但擔任管制官的前參謀總長李喜明認為，台灣組未提出足夠有效因應作為，因此裁定今天「再戰」。

基金會董事長黃煌雄在開幕式表示，兵推著重解放軍對台可能採取的行動，目的不在預測兩岸開戰誰贏誰輸，而是檢驗目前國軍的戰略設計、建軍規畫和作戰概念，有何需要精進調整之處。

此次兵推設定於二○三○年，美台交流日益突破限制，華府不顧北京抗議，現任部長經常訪台；同時間大陸面臨經濟成長趨緩，社會穩定出現問題，使中共決定採取大動作。

李喜明說，演習設計四階段，一階段是「威懾」，「希望你不要台獨」；二階段「脅迫」，「希望你來談統一」；三階段「懲罰」發動攻擊，目的是「希望你投降屈服」；目的還無法達到，就進入最後的「占領」。

中共組第一階段招式是，公務艦船侵入十二海里領海。第二階段派出三個航艦戰鬥群，分別在南海與一二島鏈間舉行演習；同時間海警實施攔檢，強迫載運天然氣或美國輸台軍備的輪船駛向大陸。第三階段首先奪取東沙，並宣告除與北京協調獲准的撤僑行為，船隻不得進入台灣港口；遠程火力攻擊能源、觀通設施，搭配網路攻擊金融、電信，並偷襲擊沉我方兩艘軍艦。台灣的對外機票暴漲卅倍以上。

美國組表示，將對中共發起反封鎖，協助台灣開闢安全航道；日本組表示，並無類似台灣關係法的法律義務，但若美方介入，日方可依據安保條約提供協助。美日雙方也都提及，倘若戰爭爆發，將被迫檢討原本對其「一個中國」政策的支持。我方則堅持絕不開第一槍，到第三階段仍未實施還擊。

在研討時，李喜明裁示，原訂第一天完成前三階段，台灣組未在預期時間交出應變方法，無從評估實際面臨的挑戰，因此決定更改次日議程，留一點時間給第三階段，再繼續進行第四階段的全面入侵。