台海防衛兵推 中共奪東沙破壞我能源通信設施

兩岸如爆發軍事衝突，過程會是怎樣？台北政經學院基金會和平與安全中心，今明兩日在政大公企中心，舉辦「台海防衛兵推」，模擬中共發動侵台戰爭，可能出現的種種場景。包括美、日各兩位退役上將在內，共有17位中外資深退將與相關領域專家學者，扮演中共、台灣、美國與日本等陣營。第一天原訂完成共軍奪取東沙，並以長程火力與駭客攻擊我方交通、能源及通訊等設施，但擔任管制官的前參謀總長李喜明認為，台灣組未提出足夠有效因應作為，裁定第二天「再戰」。

兵推設定於2030年，美台交流日益突破限制，華府不顧北京抗議，現任部長經常訪台；同時間大陸面臨經濟成長趨緩，社會穩定出現問題，使中共決定採取大動作。基金會董事長黃煌雄在開幕式表示，兵推著重解放軍對台可能採取的行動，目的不在預測兩岸開戰誰贏誰輸，而是檢驗目前國軍的戰略設計、建軍規畫和作戰概念，有何需要精進調整之處。

李喜明說，演習設計四階段，一階段是「威懾」，目的是「希望你不要台獨」；二階段「脅迫」，是為「希望你來談統一」。前兩者屬於灰色地帶威脅，三階段「懲罰」開始發動攻擊，目的是「希望你投降屈服」；目的還無法達到，就進入最後的「占領」。

中共組由國防部前副部長徐衍璞領軍，第一階段招式是公務艦船侵入12海里領海。第二階段派出3個航艦戰鬥群，分別在南海與一、二島鏈間演習；同時間海警實施攔檢，強迫載運天然氣或美國輸台軍備的輪船駛向大陸。

第三階段首先奪取東沙，並宣告除與北京協調獲准的撤僑行為，船隻不得進入台灣港口；遠程火力攻擊能源、觀通設施，搭配網路攻擊金融、電信，並偷襲擊沉我方兩艘軍艦。台灣的對外機票暴漲卅倍以上，民眾質疑是否富人才能離開。

美國組由前參謀首長聯席會議主席穆倫率領，表示將對中共發起反封鎖，協助台灣開闢安全航道；日本組由前海自幕僚長武居智久發言，表示日本並無類似台灣關係法的法律義務，但若美方介入，可依據安保條約提供協助。美日雙方也都提及，倘若戰爭爆發，將被迫檢討原本對其「一個中國」政策的支持。我方則堅持「敵人想要的絕不能給他」，面對挑釁絕不開第一槍，到第三階段仍未實施還擊。