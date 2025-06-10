海空戰力提升計畫 國防部：113年預算釋商成效93.5%

為強化防衛戰力，國防部自民國111至115年編列新台幣2369億5000萬餘元特別預算執行「海空戰力提升計畫採購案」。針對113年釋商成果，國防部指出，113年度釋商規劃348.1億餘元，簽約採購325.3億餘元，釋商成效達93.5%。

立法院外交及國防委員會明天邀請國防部報告「海空戰力提升計畫採購進度及執行成效」，並備質詢，以及處理院會交付114年度中央政府總預算決議，國防部主管預算凍結案等70案；國防部已將書面報告紙本送交立委國會辦公室。

針對海空戰力提升計畫113年執行進度，國防部指出，113年度獲賦特別預算573億餘元、支用563億餘元、支用率98.25%；預算規劃籌建各型飛彈、儎臺、軍事設施及通訊指管裝備等4項，其中飛彈、儎臺、通訊指管裝備的年度籌獲進度皆為100%。

國防部指出，軍事設施籌獲進度在113年底為82.97%，因為「陸基防空系統」陣地工程因山坡地水土保持問題，須配合農田水利署現勘排驗作業核定，才可辦理變更設計陣地工程施作，已於今年3月28日完成驗收任務，執行進度100%。

至於釋商成果，國防部表示，113年度釋商規劃348.1億餘元，採購簽約325.3億餘元，釋商成效達93.5%；已執行採購釋商計5107案，參與廠家計有1983家，跨足機械、電子、營造、資通、造船、汽車、化學、光電等各產業，產業衍生效益達650.6億餘元，增加就業人口1萬7358人，有效創造國防安全與擴大產業鏈經濟動能效益雙贏目標。

對於114年執行規劃，國防部表示，海空戰力提升計畫114年度獲賦特別預算474億3998萬4000元，籌建雄風、天劍系列及天弓三型等各型飛彈、機動儎臺等各式裝備及軍事設施，針對海空戰力提升計畫各項專案，持續由國防部依規劃期程督管建案軍種及中科院落實執行，滿足年度量產任務。

國防部表示，海空戰力提升計畫依「防衛固守，重層嚇阻」軍事戰略指導，於最短期程內籌建成熟、效高及快速形成戰力各式精準飛彈與海軍高效能艦艇，有效強化國軍整體防衛能量，建構可恃嚇阻戰力。