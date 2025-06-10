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國防部少將涉性騷辱罵多名女下屬 顧立雄命拔官調查

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部資源司人力資源處長成家麒少將，遭女性部屬投訴在公開場合用歧視性字眼辱罵下屬，國防部長顧立雄責成總督察長室展開調查，並在6月初將成家麒調任陸軍委員靜待調查。圖／國防部提供
國防部資源司人力資源處長成家麒少將，遭女性部屬投訴在公開場合用歧視性字眼辱罵下屬，國防部長顧立雄責成總督察長室展開調查，並在6月初將成家麒調任陸軍委員靜待調查。圖／國防部提供

國防部傳出將領涉嫌性騷案。國防部部長信箱日前接獲多位女性官兵投訴，指控資源司人力資源處長成家麒少將，經常在公開場合用歧視性字眼辱罵下屬，國防部長顧立雄獲知後已責成總督察長室展開調查，並已在6月初將成家麒調任陸軍委員靜待調查。

據指出，成家麒原為憲兵204指揮部指揮官，去年6月調任國防部資源司人力資源處長，日前國防部部長信箱接獲多位女性官兵投訴，指成家麒在公開場合用歧視性等字眼辱罵女性下屬，造成當事人不適感受，陸續向部長信箱申訴。

顧立雄獲知後責成總督察長室成立調查小組啟動調查，並在6月初將成家麒調任陸軍委員靜待調查。

國防部回應表示，接獲這起性騷擾申訴案後，即依「國軍人員性騷擾處理及性侵害預防實施規定」，採取隔離措施：將被申訴人調離營區、靜候調查，並保護當事人。

國防部強調，全案現已成立性騷擾申訴會，將秉「毋枉毋縱」原則調查，如查證屬實，即依規定懲罰。

顧立雄 陸軍 性騷擾 國防部

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