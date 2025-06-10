少將處長涉公開性騷多名女官兵 顧立雄震怒火速拔官調查
國防部傳出疑似性騷案件，國防部資源司人力資源處長成家麒少將遭投訴於公開場合言語性騷擾。國防部證實，接獲性騷擾申訴案後，依規定採取隔離措施，將被申訴人調離營區、靜候調查，並保護當事人。據了解，成家麒已被調為陸軍司令部少將委員。
自由時報報導，成家麒被多名女部屬投訴於公開場合言語性騷擾，國防部長顧立雄得知後震怒，在6月初將成家麒調任為陸軍司令部少將委員，靜候調查。
國防部今天回覆中央社記者詢問指出，國防部接獲性騷擾申訴案後，即依「國軍人員性騷擾處理及性侵害預防實施規定」，採取隔離措施，將被申訴人調離營區、靜候調查，並保護當事人。全案現已成立性騷擾申訴會，將秉「毋枉毋縱」原則調查，如查證屬實，即依規定懲罰。
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