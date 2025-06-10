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立院三讀 義務役薪資不得低於基本工資

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
立法院三讀通過「軍人待遇條例」第6條修正案，明定義務役官兵的薪資總額不得低於最低工資，義務役二兵月薪將從現行的21350元增加7240元，達28590元。圖／聯合報系資料照片
立法院三讀通過「軍人待遇條例」第6條修正案，明定義務役官兵的薪資總額不得低於最低工資，義務役二兵月薪將從現行的21350元增加7240元，達28590元。圖／聯合報系資料照片

立法院今天經表決三讀通過「軍人待遇條例」第6條修正案，明定義務役官兵的薪資總額不得低於最低工資，義務役二兵月薪將從現行的21350元增加7240元，達28590元。根據民眾黨團的試算，國防預算預計增加約187億元。

立法院今天表決處理軍人加薪各項法案，除了志願役加給增加到3萬元，並明定戰鬥部隊加給、地域加給和超時加起外。同時也經過表決通過國民黨團版本，明定義務役現役軍人薪額月支數額，由國防部擬訂，報請行政院核定；其待遇總額不得低於最低工資法所定之最低工資。

根據國民黨版本，義務役薪資要達到最低基本工資的28590元，必須從現行21350元增加7240元。民眾黨方面也同樣主張薪資及月支數額不得低於每月最低工資；根據民眾黨團版試算，國防預算預計增加187億元。

國民黨團指出，義務役二兵在今年隨公教調薪4%後的薪資為21350元，仍無法達到最低工資標準，軍人薪資未隨基本工資調整，實際收入形同逐漸萎縮。義務役軍人雖非勞工，但長時間參與高密度、高工時的戰訓和救災工作，應被視為高強度勞動，因此提案確保義務役軍人薪資不低於最低工資標準，以保障其基本生活需求。

不過民進黨立委王定宇在發言時強調，不管上班型態、工作內容、加給意義都不應與勞基法綁定，若把保費、主副食費加進去，義務役男的薪水和基本薪資並沒有那麼大落差。國民黨立委徐巧芯則強調，義務役從4個月調整為1年，就應視為一年期的正式工作。

薪資 義務役 最低工資法

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