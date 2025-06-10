快訊

史哲將掌高鐵內部「皮皮挫」 賀陳旦：交通專業非重要

MLB／國西雙強2025首度駁火就激戰 道奇延長10局1分差險勝教士

派兵進駐洛杉磯！加州正式提告川普 范斯：總統絕不會退縮

警專畢業典禮 賴總統提3項期許勉勵

中央社／ 台北10日電

警專今天畢業典禮，共計1607人畢業。總統賴清德到場勗勉並提出3項期許，包括善用善用AI科技與大數據技能、視民如親和團結互助等，政府也會建立更具韌性的公共安全保障體系。

台灣警察專科學校上午舉行專科警員班正期組42期畢業典禮，今年畢業生人數共計1607人，其中警察類科為1357人、消防類科為138人、海洋巡防人員有112人。

包括賴總統、內政部次長馬士元、警政署長張榮興、消防署副署長簡萬瑤、海巡署副署長謝慶欽都到場共襄盛舉。

總統致詞表示，恭喜大家經過2年的努力學習與嚴格訓練，終於要畢業了，這也代表國家又有一批專責維護治安、防災救險、捍衛海疆，以及具有遠大抱負的年輕人，即將肩負起守護國家安全與社會安全的重責大任。

他提到，警察、消防和海巡都不是一般職業，是守護人民生命財產安全的重要志業，要謝謝大家選擇這一條不簡單的道路，為國家與社會貢獻力量；也感謝各位家長支持孩子們的選擇，協助他們勇往直前、實現理想。

同時，也感謝所有辛勞付出的師長們，以專業知識和卓越智慧，引導學子們成長茁壯，培養出人民重要的守護者。並藉此機會感謝全國警消及海巡人員的辛苦付出。

賴總統指出，除恭喜大家邁向新的人生階段外，自己也有3個期許。首先，畢業並不是追求知識與專業的終點，而是終身學習的起點，期許大家要對新事物永遠保持好奇心，特別是科技日新月異，犯罪手法不斷翻新，加上氣候變遷、威權主義擴張等挑戰，都對人民生命財產安全帶來威脅。

面對這些新興挑戰，他說，大家除了要汲取各方的經驗，累積專業知識與技能，更要善用AI科技與大數據，持續學習，才能守護人民的安全。

其次， 期許大家要從人民的需要看見自己的責任，就像前教宗方濟各所說「好的牧羊人要沾滿羊群的氣息」。警消、海巡人員手中的公權力，是人民所賦予，相信大家一定能夠不負所托，秉持視民如親的精神，持續精進為民服務的工作。

最後，期許大家要團結互助，同舟共濟。自己去年上任後，全力提升台灣的全社會防衛韌性，希望透過強化國防、民生、災防、民主等四大韌性，讓國家能夠因應各種挑戰、穩健前行。

賴總統表示，提升全社會防衛韌性的工作，是跨部會、跨領域、跨專業、公私協力的工作，無論大家未來在哪個工作崗位，都是提升台灣社會韌性的關鍵骨幹，一定要團隊合作，才能發揮1加1大於2的功效，提升行政效能，確保國家安全與社會安定。

他說，未來政府也會進一步建立更具韌性的公共安全保障體系，讓站在第一線執勤的警消、海巡人員，都能感受到國家的重視、社會的支持及制度的保障。

另外，政府也會持續投注大量資源，持續改善工作環境，持續提升福利及各項執勤裝備，讓大家能夠獲得更大的支持，並發揮更大的力量。

警察 海巡署

延伸閱讀

習近平與韓國總統李在明通電話

赴警專畢典提3期許 賴清德喊：從人民的需要看見自己的責任

逢甲大學畢典性平生波！男大生唱完KTV 竟對女同學強吻、熊抱

刑事局慶祝警察節 表揚模範警察人員

相關新聞

立院三讀 義務役薪資不得低於基本工資

立法院今天經表決三讀通過「軍人待遇條例」第6條修正案，明定義務役官兵的薪資總額不得低於最低工資，義務役二兵月薪將從現行的...

4天內第二度 32共機出海發動聯合戰備警巡

國防部表示，從上午8時50分起，陸續偵獲中共蘇愷30、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計32架次出海活動，其中16架...

影／台海防衛兵推 模擬兩岸開戰如實呈現我方遭遇情況

台北政經學院基金會和平安全研究中心今起一連兩天舉行「台海防衛兵推」，共有9位中外退伍上將參與。基金會董事長黃煌雄與中心執...

民間自辦台海防衛兵推今開幕 強調理性專業貼近真實

台北政經學院基金會和平與安全中心（CPAS）舉辦的「2025台海防衛兵推」，今天在政大公企中心開幕，將舉行兩天的推演，專...

美國商會：美國政府應調整關稅政策 否則對身為民主夥伴的台灣不公平

美國商會今日發布2025台灣白皮書。商會指出，在地緣政治風險升高與全球經濟版圖重組之下，台灣有機會強化在全球供應鏈中的關...

抗戰勝利80年／杜立德空襲前中美就要轟炸日本卻未實現

1942年4月美國陸軍中校杜立德率領B-25轟炸機，從航空母艦甲板起飛轟炸東京，是為人傳誦多年的傳奇故事。而早在杜立德空襲日本東京前，美國陸軍已經與中華民國討論多時，預備在杜立德空襲後一個月，派出數量更多，裝載炸彈更重的B-24轟炸機轟炸日本，但最後卻未能實現。聯合報記者高凌雲爬疏歷史脈絡，告訴你為何直到1944年，美軍才從中國大陸派遣B-29轟炸機轟炸日本。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。