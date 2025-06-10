警專畢業典禮 賴總統提3項期許勉勵

警專今天畢業典禮，共計1607人畢業。總統賴清德到場勗勉並提出3項期許，包括善用善用AI科技與大數據技能、視民如親和團結互助等，政府也會建立更具韌性的公共安全保障體系。

台灣警察專科學校上午舉行專科警員班正期組42期畢業典禮，今年畢業生人數共計1607人，其中警察類科為1357人、消防類科為138人、海洋巡防人員有112人。

包括賴總統、內政部次長馬士元、警政署長張榮興、消防署副署長簡萬瑤、海巡署副署長謝慶欽都到場共襄盛舉。

總統致詞表示，恭喜大家經過2年的努力學習與嚴格訓練，終於要畢業了，這也代表國家又有一批專責維護治安、防災救險、捍衛海疆，以及具有遠大抱負的年輕人，即將肩負起守護國家安全與社會安全的重責大任。

他提到，警察、消防和海巡都不是一般職業，是守護人民生命財產安全的重要志業，要謝謝大家選擇這一條不簡單的道路，為國家與社會貢獻力量；也感謝各位家長支持孩子們的選擇，協助他們勇往直前、實現理想。

同時，也感謝所有辛勞付出的師長們，以專業知識和卓越智慧，引導學子們成長茁壯，培養出人民重要的守護者。並藉此機會感謝全國警消及海巡人員的辛苦付出。

賴總統指出，除恭喜大家邁向新的人生階段外，自己也有3個期許。首先，畢業並不是追求知識與專業的終點，而是終身學習的起點，期許大家要對新事物永遠保持好奇心，特別是科技日新月異，犯罪手法不斷翻新，加上氣候變遷、威權主義擴張等挑戰，都對人民生命財產安全帶來威脅。

面對這些新興挑戰，他說，大家除了要汲取各方的經驗，累積專業知識與技能，更要善用AI科技與大數據，持續學習，才能守護人民的安全。

其次， 期許大家要從人民的需要看見自己的責任，就像前教宗方濟各所說「好的牧羊人要沾滿羊群的氣息」。警消、海巡人員手中的公權力，是人民所賦予，相信大家一定能夠不負所托，秉持視民如親的精神，持續精進為民服務的工作。

最後，期許大家要團結互助，同舟共濟。自己去年上任後，全力提升台灣的全社會防衛韌性，希望透過強化國防、民生、災防、民主等四大韌性，讓國家能夠因應各種挑戰、穩健前行。

賴總統表示，提升全社會防衛韌性的工作，是跨部會、跨領域、跨專業、公私協力的工作，無論大家未來在哪個工作崗位，都是提升台灣社會韌性的關鍵骨幹，一定要團隊合作，才能發揮1加1大於2的功效，提升行政效能，確保國家安全與社會安定。

他說，未來政府也會進一步建立更具韌性的公共安全保障體系，讓站在第一線執勤的警消、海巡人員，都能感受到國家的重視、社會的支持及制度的保障。

另外，政府也會持續投注大量資源，持續改善工作環境，持續提升福利及各項執勤裝備，讓大家能夠獲得更大的支持，並發揮更大的力量。