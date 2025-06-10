影／台海防衛兵推 模擬兩岸開戰如實呈現我方遭遇情況

台北政經學院基金會和平安全研究中心今起一連兩天舉行「台海防衛兵推」，共有9位中外退伍上將參與。基金會董事長黃煌雄與中心執行長李喜明強調，絕不故意美化結果，盡量如實呈現一旦開戰，我方可能遭遇的問題。

基金會董事長黃煌雄在致詞時表示，「台海防衛兵推」是一場兼有全民國防的象徵性，又有檢視防衛戰略思維實質性的兵推，這也創下我國兵推史上以下三個先例：

首先，「台海防衛兵推」是國內民間單位首次舉辦的有關兩岸衝突軍事層級的兵棋推演，過去民間舉辦有關台海軍事衝突的兵推，大多屬於模擬政府決策的政軍兵推， 這次「台海防衛兵推」針對解放軍對台灣可能採取的行動，在想定上設計「威懾」、「脅迫」、「懲罰」 、「進犯」等四個階段，兵推的目的不是在預測兩岸軍事衝突，哪一邊會贏、哪一邊會輸，而是藉由兵推來檢驗目前國軍台海防衛作戰的戰略設計、建軍規劃、和作戰概念，是否能夠應對台海戰爭的挑戰？國軍建軍備戰任務，有沒有需要精進調整之處?

其次，「台海防衛兵推」邀請了國內外共9位上將、8位中將參加推演，是民間舉辦的兵推中，參演者層級最高的一次。這些受邀的貴賓，過去都曾經擔任過預防與因應台海軍事衝突相關的重要職務，對於台海情勢的現況、衝突風險、兩岸軍力對比、以及美日是否軍事介入等，知之甚詳。有了他們的參與，必然能使「台海防衛兵推」的推演結果，呈現出最接近真實的可能樣貌。

第三，「台海防衛兵推」將依推演狀況提供電子圖像，及時模擬戰場情境，使參演者更能掌握敵我態勢評估和兵力部署，希望藉由現代兵棋推演科技的進步，讓各組參演者在仿真的情境中，作出最接近真實的決策，同時，也希望能夠提升整體的推演效率。