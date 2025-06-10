民間台海兵推登場 台美日退將參與想定2030情勢

民間舉辦「台海防衛兵推」今天登場，邀請台灣、美國、日本共9位退役上將等退役將領參與，以2030年中國對台動武為想定時間點。主辦單位、台北政經學院基金會董事長黃煌雄表示，兵推目的不在預測勝敗，而是檢驗國軍建軍備戰有無精進調整之處。

台北政經學院基金會、和平與安全中心、中華戰略暨兵棋研究協會等單位主辦「台海防衛兵推」10至11日舉行，邀請前美軍參謀首長聯席會議主席、退役上將穆倫（Michael Mullen）、前美軍太平洋司令布萊爾（Dennis Blair）、前日本自衛隊統合幕僚長岩崎茂、前日本海上自衛隊幕僚長武居智久等4位美日退役將領來台參與；台美日共計9位退役上將、8位退役中將參與兵推。

主辦單位今天上午舉行開幕式，前行政院長江宜樺、前國安會秘書長李大維、邱義仁、前國防部長高華柱、蔡明憲、高廣圻等多位前政府官員與會。

黃煌雄致詞表示，此次台海防衛兵推是國內民間單位首次舉辦的有關兩岸衝突軍事層級的兵棋推演，針對中國人民解放軍對台灣可能採取的行動，設計想定威懾（Intimidation）、脅迫（Coercion）、懲罰（Punishment）、進犯（Invasion）4個階段。

黃煌雄表示，兵推目的不是預測兩岸軍事衝突，哪一邊會贏、哪一邊會輸，而是藉由兵推檢驗目前國軍台海防衛作戰的戰略設計、建軍規劃、作戰概念，是否能夠應對台海戰爭的挑戰，以及國軍建軍備戰任務有沒有需要精進調整之處；此次邀請台美日退役9位上將、8位中將參與推演，也是民間主辦的兵推參演者層級最高的一次。

前參謀總長、和平與安全中心執行長李喜明致詞表示，兵推邀請美日資深退役將領參與，並不是希望組成「美日台抗中聯盟」，一起擊潰中國，而是因為台海發生任何的危機與衝突，勢必會嚴重牽涉區域安全，因此美國與日本也必定會扮演一定角色，所以希望美日退役將領參與兵推時，都能依照各自國家的國家利益、政策與戰略來決定是否介入台海和相關行動。

中華戰略暨兵棋研究協會理事長黃介正表示，此次兵推時間點想定在2030年，因為屆時國軍已獲得所有不對稱作戰的裝備，以及戰術、戰法的能量都具備後，檢驗台澎防衛作戰所面臨的情況；這次兵推的主要目的包含戒慎真實面對軍事挑戰、理性專業不受政治影響、拋磚引玉檢討防衛戰略等3項。