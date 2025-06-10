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提升國軍招募誘因 立院三讀志願役每月多3萬元加給

中央社／ 台北10日電

為提升國軍招募及留營誘因，立法院會今天三讀修正通過軍人待遇條例部分條文，新增志願役加給，未來志願投入軍旅者每月發給新台幣3萬元，明定明年1月1日施行，另外也新增戰鬥部隊加給，提升官兵進入戰鬥部隊的誘因。

立法院會今天三讀修正通過國民黨立法院黨團所提案的軍人待遇條例部分條文。國民黨團提案指出，鑒於國軍在面對新型態作戰需求，應增加加給種類及額度，以反應部隊勤務與演訓頻度遽增，借大幅度提升加給同時增設調整機制，以提升招募誘因及留住優秀人才。

考量國軍面臨人力短缺，三讀條文新增志願役加給，對志願投入軍旅者每月新台幣3萬元加給，並明定自明年1月1日施行。另針對台海局勢緊張，戰鬥部隊及戰鬥支援部隊工作負擔加重，也新增戰鬥部隊加給，提升官兵進入戰鬥部隊的誘因。

三讀條文也將現行地域加給公平化，取消現行以役別和階級為標準的限制，強調地域加給應依服役地區的偏遠程度與不便性來區分。並將超時加給法制化，各部隊未能按時休完各類休假，未來都可轉換為補償金。

另外，三讀條文也加入加給調整機制，相關加給發放數額，由中央主計機關發布的消費者物價指數累計成長率達3%時，應予以適度調整，保障軍人實質收入不受通貨膨脹影響。

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