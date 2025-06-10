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民間自辦台海防衛兵推今開幕 強調理性專業貼近真實

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
台北政經學院基金會和平與安全中心（CPAS）舉辦的「2025台海防衛兵推」，兩位日本退將岩崎茂（左）、武居智久（右）應邀參加。記者杜建重／攝影
台北政經學院基金會和平與安全中心（CPAS）舉辦的「2025台海防衛兵推」，兩位日本退將岩崎茂（左）、武居智久（右）應邀參加。記者杜建重／攝影

台北政經學院基金會和平與安全中心（CPAS）舉辦的「2025台海防衛兵推」，今天在政大公企中心開幕，將舉行兩天的推演，專注於2030年可能發生的台海戰爭。負責辦理兵推的中華戰略暨兵棋研究協會理事長黃介正表示，兵推的目的是盡量理性專業，不受政治影響，貼近軍事現實與國際形勢，希望發揮拋磚引玉功能，讓國家作參考。

台北政經學院基金會董事長黃煌雄指出，過去民間舉辦有關台海軍事衝突的兵推，大多屬於模擬政府決策的政軍兵推， 這次「台海防衛兵推」著重解放軍對台灣可能採取的行動。在想定上，設計「威懾」（Intimidation）、「脅迫」（Coercion）、「懲罰」（Punishment）、「進犯」（Invasion）四個階段，兵推的目的不是在預測兩岸軍事衝突，哪一邊會贏、哪一邊會輸，而是藉由兵推來檢驗目前國軍台海防衛作戰的戰略設計、建軍規劃、和作戰概念，是否能夠應對台海戰爭的挑戰？國軍建軍備戰任務，有沒有需要精進調整之處？

CPAS執行長、前參謀總長李喜明特別介紹，來自國外的4位退役上將，包括美國前參謀首長聯席會議主席穆倫（Admiral Michael Mullen）、前太平洋總司令布萊爾（Admiral Dennis Blair），日本前統合幕僚長岩崎茂 、前海上自衛隊幕僚長武居智久。

李喜明說，他們將在兵推中盡量模擬美方與日方政府的角色，依循各國的政策與利益，並不代表一定會將兵力投入衝突，也非有一個「美日台抗中聯盟」想要一起擊潰中國大陸，而是希望模擬在未來世界中，最真實的戰場實況想定。

此次參與兵推的退役將領共有國內外共9位上將、8位中將，是民間舉辦的兵推中，參演者層級最高的一次。

黃介正則解釋了兵推的演習想定，2030年，美方允諾售台的不對稱武力裝備，已經到位形成戰力。同時間，中國大陸面臨經濟成長趨緩，社會穩定出現問題；美台交流日益緊密，突破限制，不顧北京的抗議，包括現任部長經常訪台；新華社兩度以官式文章，批判台灣在分離道路愈走愈遠，強調中共中央無法坐視；大陸持續強化沿岸重大設施的安保，各省市加強防空救災疏散等演練；中央電視台報導，中央軍委在聯合指揮中心密集召開會議。

黃介正解釋，受限於民間智庫不可能建立如國防部的JTLS兵棋系統，因此推演將以作戰（Operation）層級，而非更細的戰術與戰鬥層級。在實際推演上，將只到灘岸作戰為止，更進一步的城鎮作戰，因為狀況太細，不是民間智庫所能夠模擬。

今天的開幕式可謂冠蓋雲集，除了列名指導組的前行政院長江宜樺、前國安會秘書長邱義仁、李大維、前民進黨主席許信良、前國防部長蔡明憲、高廣圻及國防安全研究院董事長霍守業等人，還有前退輔會主委高華柱、前陸委會主委夏立言、前教育部長蔣偉寧、葉俊榮、吳清基、前衛生署長楊志良等前官員到場。

台北政經學院基金會和平與安全中心（CPAS）舉辦的「2025台海防衛兵推」，10日在政大公企中心開幕。記者杜建重／攝影
台北政經學院基金會和平與安全中心（CPAS）舉辦的「2025台海防衛兵推」，10日在政大公企中心開幕。記者杜建重／攝影
台北政經學院基金會和平與安全中心（CPAS）舉辦的「2025台海防衛兵推」，10日在政大公企中心開幕。記者程嘉文／攝影
台北政經學院基金會和平與安全中心（CPAS）舉辦的「2025台海防衛兵推」，10日在政大公企中心開幕。記者程嘉文／攝影

衝突 國防部 台海

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