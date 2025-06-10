美國商會：美國政府應調整關稅政策 否則對身為民主夥伴的台灣不公平

美國商會今日發布2025台灣白皮書。商會指出，在地緣政治風險升高與全球經濟版圖重組之下，台灣有機會強化在全球供應鏈中的關鍵角色，並在戰略性產業中發揮領導地位。其中對於近來的川普關稅措施，白皮書也明確指出，美國針對台灣所施加的新關稅與擬議關稅措施，不但對台灣這個可信賴的民主夥伴不公平，也提高了美國企業與消費者的成本，並傳遞出與強化台美關係相矛盾的訊號。

因此商會呼籲美國調整關稅政策，與其提升產業競爭力和鞏固經濟夥伴關係的戰略目標一致。

商會並呼籲，美國政府要持續對台灣國防提供跨黨派支持，確保已核准軍售案的即時交付，並促進台灣企業更深入加入美國的國防供應鏈，商會並鼓勵恢復美國內閣級官員訪台，以推動雙邊在貿易、能源、醫療等領域的實質合作。商會也強調，美台避免雙重課稅協定有望突破多年僵局，呼籲儘快解決這項長期障礙。商會指出，缺乏協定持續影響台灣企業在美國投資，尤其在半導體供應鏈中希望大在美布局的廠商。

商會亦呼籲美國支持台灣參與國際組織，包括世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（JCAO）和國際刑警組織（Interpol），並指出，台灣被排除在外，不僅妨礙全球合作，也對2300萬台灣人民的健康與安全帶來不必要風險。此外，美國商會也指出，台灣在能源、醫療、數位基礎建設等領域的投資仍面臨挑戰，特別是穩定、可靠且乾淨的能源供應，是吸引外資擴大在台布局的關鍵前提。