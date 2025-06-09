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借用空軍IDF執行任務落地爆胎 漢翔：已進行懲處檢討

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
漢翔公司今天說明，有關今年5月23日發生借用空軍的IDF單座機(機號1451)執行任務，返回台中清泉崗基地，落地後滑行發生爆胎事件，卡在軍民共用的跑道無法動彈，30分鐘後才排除。圖／本報資料照片
漢翔公司今天說明，有關今年5月23日發生借用空軍的IDF單座機(機號1451)執行任務，返回台中清泉崗基地，落地後滑行發生爆胎事件，卡在軍民共用的跑道無法動彈，30分鐘後才排除。圖／本報資料照片

漢翔公司今天說明，太報報導該公司今年5月23日發生借用空軍的IDF單座機（機號1451）執行任務，返回台中清泉崗基地，落地後滑行發生爆胎事件，卡在軍民共用的跑道無法動彈，30分鐘後才排除，導致軍機與民航機起降都受影響，漢翔於事件發生後立刻進行專案調查，召開全面檢討會議，對相關人員進行懲處。

漢翔公司表示，今年5月23日，該公司人員操作不當與未落實安檢工作，致使飛機爆胎一事，已於事件發生後立刻進行專案調查，後召開全面檢討會議，隨即對相關人員進行懲處，也再次嚴格要求所有工作人員務必嚴謹遵守技令與操作規範，確保全體同仁的工作安全。

對於當日事故所造成的影響及不便，漢翔公司向各界表達深深的歉意。同時有關滑行道因重型民航機輾壓，造成級配脫落形成多處破損坑洞，且產生尖銳碎石路面受損部份，已協請民航局於6月3日鋪設完成改善完畢，爾後會持續加強檢查鋪設，以消弭損壞風險。

漢翔公司表示，虛心接受各界的建議與指導，未來嚴加規範人員的工作紀律，務必將人為因素造成之事故發生機率降至最低。

空軍 漢翔公司 民航局

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