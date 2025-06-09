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台海兵推6月10日登場 4美日退役上將參與

聯合報／ 記者程嘉文／台北報導

台北政經學院基金會和平安全研究中心（ＣＰＡＳ）明後兩天舉行「台海防衛兵推」，共有九位中外退伍上將參與。基金會董事長黃煌雄與中心執行長李喜明強調，絕不故意美化結果，盡量如實呈現一旦開戰，我方可能遭遇的問題。

負責執行的中華戰略暨兵棋研究協會理事長黃介正表示，這次將是目前為止，對台海戰爭的可能進程與結果，最公開且不預設立場的推演。

黃介正說，相較國民黨立委陳永康先前舉辦的ＴＴＸ政軍兵推，這次台海防衛兵推專注軍事層面，時間想定於二○三○年，是預判美方允諾售台的武器已完成戰備；演習共分四個動次，想定狀況從灰色地帶威脅，逐步提升至攻擊外離島，最後全面犯台，各階段不直接連貫。前三階段結束，是否升高至下一動次，屬於政治決定，但非此次推演重點。

此次兵推共有四位國外退役上將參加，包括美國前參謀首長聯席會議主席穆倫（Michael Mullen）、太平洋前總司令布萊爾（Dennis Blair）、日本前統合幕僚長岩崎茂、前海上自衛隊幕僚長武居智久。國軍方面包括李喜明、胡鎮埔、廖榮鑫、張冠群、徐衍璞五位退役上將，以及多位資深中將與專家學者。

兵推分為管制組、中共組、台灣組、美國組、日本組。中共組與台灣組，分別由徐衍璞與胡鎮埔主推。美國組與日本組，由布萊爾與岩崎茂領軍。

黃介正解釋，兵推運用的各方軍力情資，均來自公開情報。黃煌雄與李喜明都強調，這次每個步驟都要經歷驗證，絕對不會刻意美化，不能想當然耳，認為我方想要採取的行動，就一定可以成功進行。

兵推另設指導組，邀請藍綠陣營的前高階國安官員。包括曾任閣揆的江宜樺，曾任國安會秘書長的邱義仁、李大維，民進黨前主席許信良，以及曾任國防部正副部長的蔡明憲、高廣圻、陳永康，曾任參謀總長的國防安全研究院董事長霍守業。另包括五眼聯盟（美、英、加、澳、紐）在內，各主要國家代表處，也都應邀派員出席。

國防 台海

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