賴喊「別讓海巡夜盲」在野：海巡預算勿與經濟混為一談

賴清德總統今天喊話立法院朝野，力挺行政院特別預算案，別讓海巡同仁「夜盲」。綠營立委表示認同，並批藍白為救罷免，不惜犧牲海巡設備等國土安全預算。藍營立委陳玉珍反嗆綠營造謠為大罷免添柴火，國民黨支持政府另編預算護海巡，但不要與經濟發展預算混為一談。

陳玉珍表示，4100億元特別預算，主要應是為因應關稅及匯率戰受到影響的產業，行政院卻只編列930億元給產業界用，實在杯水車薪；國民黨支持加強國土安全韌性，也支持海巡購置裝備，但另編預算或按正常追加預算程序，不要把經濟發展和不同用途的預算扯在一起。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤指出，藍白為救罷免，不惜犧牲海巡設備等國土安全預算，透過普發現金討好民意，換取政治紅利，顯然將個人、政黨置於國家之前；海巡平時以生命捍衛疆土、海域安全，但在發生侵擾事件時，在野一味指責，卻不給予必要設備提升，置國家安全於不顧，讓人看清藍白本質，只為政治權力。

民進黨立委沈伯洋說，此次4100億元特別預算中，有1500億元是提加強國土防衛與安全韌性，近年來，海巡被中國長期針對，相關事件不盡其數，不亞於國防，提升設備有其必要，在野監督預算沒問題，但要全砍改普發現金就太扯，台灣人民不吃這一套。

民眾黨立委林國成則說，海巡預算每一年都在增加，試問誰不支持？結果這幾個月小艇「一衝就破」，海巡監控能力蕩然無存，賴總統要大家合作，政府自己都不爭氣，沒有把應該做的責任義務做好，不可能叫在野黨矇著眼睛瞎挺，這也不是總統該有的態度。