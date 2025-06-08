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國家海洋日 賴清德赴高雄視導海安12號演習

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
賴清德總統8日上午前往高雄視導「海安12號」演習。圖／總統府提供
賴清德總統8日上午前往高雄視導「海安12號」演習。圖／總統府提供

賴清德總統8日上午前往高雄視導「海安12號」演習，感謝海巡同仁扛起「藍色國土守護者」的重責大任，守護國人生命財產安全。賴總統表示，行政院已運用歲計賸餘編列特別預算，希望海巡有更先進的裝備與科技守護每一寸國土。也期盼朝野不分黨派一起當海巡同仁的後盾，共同捍衛國家安全、守護臺灣的民主自由。

賴總統抵達後，首先視察機動式熱顯像系統、UAV實機暨模擬器操作、20機砲遙控槍塔、側掃聲納系統、救援沙灘車、3D水下顯影及MOD定位器等海巡裝備，接著視導「攔截圍捕」及「吊掛救援」操演。

賴總統致詞時表示，今天是「國家海洋日」，臺灣四面環海，海洋孕育我們的文化與生活方式，我們要深植海洋意識，更要團結守護珍貴的藍色國土。藉由「國家海洋日」向海洋致敬，也向世界展現臺灣的韌性。他說，近年來國際地緣政治變化快速、極端氣候頻繁，臺灣更面臨來自中國大陸持續不斷的灰色地帶侵擾，海巡同仁始終站在第一線堅定執法，無論是打擊犯罪、查緝走私或救生救難，致力守護國人的生命財產安全。

賴總統指出，面對日益複雜的海域安全挑戰，不能只靠決心，更要持續投入資源。近日行政院運用歲計賸餘編列4,100億元的特別預算，其中包括海巡艦艇籌建計畫、無人機與環島智慧監控系統建置及人才培訓與專業裝備的升級。

他進一步指出，當前海巡署最亟需補足的就是紅外線熱影像系統的配置，讓海巡同仁在夜間也能準確掌握海域動態。此外，無論是對於水下、水面或空中，都希望加強無人載具與智慧監偵設備的配置，提升海、陸、空三維偵蒐與防衛能力，讓海巡團隊守護藍色國土能更全面也更「立體化」。

總統提到，如同海洋委員會主委管碧玲所說「我們的海巡不能再夜盲」，這不只是設備的提升，更是國家安全與韌性的不斷提升與強化，並呼籲立法院不分黨派一起來當海巡同仁的後盾，共同支持行政院的特別預算，讓海巡能有最先進的裝備和科技，守護每一寸國土，確保臺灣人民的安全與尊嚴。

賴清德 無人機 海巡署

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